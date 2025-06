Gran Guardia: empleados del HCD reclaman el pago del SAC y denuncian persecución política

Un grupo de empleados del Concejo Deliberante de Gran Guardia lleva adelante una manifestación pacífica en reclamo del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo, y aseguran que atraviesan una situación de discriminación y posible persecución política.

Pascual Caballero, trabajador del Concejo, explicó que desde la Tesorería y la Jefatura Contable de la Comisión de Fomento les informaron que los fondos enviados por el Gobierno provincial solo habrían sido girados a la Comisión de Fomento, excluyendo al Concejo Deliberante. Esto contradice lo anunciado públicamente por el gobernador de la provincia, quien aseguró que se garantizaba el pago del aguinaldo a todos los empleados estatales.

“Yo tengo entendido que el señor gobernador salió a decir que se garantizaba el aguinaldo para todos los empleados. Y ahora nos encontramos con que no. Yo creo que esto es una persecución política”, manifestó Caballero.

Antecedentes y sospechas

Caballero recordó que no es la primera vez que los trabajadores del Concejo enfrentan una situación similar. Según relató, hace cuatro años, durante la gestión del entonces intendente Lázaro Caballero y del tesorero Alejo Gómez —actual candidato a concejal—, también hubo un conflicto por falta de pago al personal.

“Salió una orden del juzgado que decía que tenían que pagarnos, y no la acataron. Pasamos más de un mes sin cobrar”, señaló.

La situación actual, afirman los manifestantes, tiene tintes similares. A pesar de que se habría girado presupuesto suficiente para otros gastos institucionales, los empleados aseguran que los fondos específicos para el pago de sueldos y aguinaldos no fueron liberados.

“Anoche hicieron el cierre de campaña, trajeron conjuntos musicales, hicieron un gran asado y dicen que no tienen plata para los empleados del Concejo. Si no levantamos la voz, tenemos miedo que no nos paguen”, denunció.

La protesta continúa

Por el momento, los trabajadores continúan con una protesta pacífica, pero advierten que si no obtienen una respuesta concreta tras las elecciones, podrían agravar las medidas de fuerza.

“Vamos a seguir con la manifestación. Si no hay solución entre lunes o martes, vamos a tener que tomar otras medidas. Existe la posibilidad de llegar a tomar el Concejo o hacer cortes de ruta”, adelantó Caballero.

Los empleados exigen una solución inmediata al conflicto y reiteran su pedido de que se respete el derecho de todos los trabajadores a cobrar su aguinaldo en tiempo y forma, sin distinciones políticas o institucionales.