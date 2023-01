Gran Hermano 2022: Santiago del Moro incumplió una regla clave del juego

Las sanciones que se aplicaron en los últimos días en Gran Hermano 2022 (Telefe) convulsionaron tanto a la casa como a los televidentes, que suelen volcar sus sensaciones en las redes sociales. Ocurrió que hubo participantes que brindaron información del exterior y no mantuvieron el aislamiento, regla clave en la dinámica del reality show.

Juliana Díaz fue expulsada por hablar de cómo se ve la casa desde el afuera y Camila Lattanzio fue sancionada por las mismas razones. Es por esto que los participantes decidieron seguir una extrema cautela a la hora de conversar sobre lo que estaría sucediendo del otro lado de la puerta de la casa. Pero en la última gala se sorprendieron cuando el propio Santiago del Moro reveló un dato ajeno a la casa: el apodo con el que el público se refiere a Daniela Celis.

En el último contacto en vivo del conductor con los “hermanitos”, estaban hablando acerca de que Camila recibió ayuda de Daniela para preparar su maquillaje y peinado para la gala. Ahí fue cuando Del Moro se refirió a la joven oriunda de Moreno como “Pestañela”.

“Ah, fuiste a Pestañela”, dijo Santiago y provocó las risas de todos en el living de la casa. A la vez, la revelación del apodo sorprendió a Daniela, Lucila La Tora Villar y Agustín Frodo Guardis, quienes sabían de esta información ya que fueron eliminados pero retornaron gracias al repechaje. Sin embargo, hasta el momento no habían hablado de esto por temor a las represalias del Gran Hermano.

El apodo para Daniela tiene que ver con las prominentes pestañas postizas que luce noche y día. Durante mucho tiempo, cada mañana se pasa un largo rato frente al espejo para darle forma a su look, teniendo en cuenta que no tiene los recursos con los que normalmente se maquilla. Pese a esta escasez, pudo mantener las pestañas como más le gustan pero el público ya la rebautizó con eso.

Al ser eliminada del juego, Daniela se enteró pero le causó gracia, de la misma forma en que adoptó el “Vengañela”, una variante del apodo que nació en el momento en que dijo que volvería a la casa para vengarse. Sin embargo, este detalle que Del Moro le dio al resto de los participantes, sacudió el avispero en las redes sociales: buena parte de la audiencia pidió una sanción para el conductor, congruente con los castigos proporcionados a Juliana y Camila. “Le dijo Pestañela a Daniela, así le dicen afuera. O sea, dio información del exterior. Del Moro al 9009″, manifestó un usuario de Twitter en tono jocoso.

