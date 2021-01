Gran malestar de formoseños por el nuevo aumento en el precio de los combustibles

Compartir

Ayer, por primera vez en el año, YPF anunció el aumento del 2,9% del precio de sus combustibles en todo el país, hecho que se dio como consecuencia de los recientes incrementos en el costo del biodiesel y del etanol, dispuestos por el Gobierno nacional, según explicaron. Shell y Axion también replicaron las subas y ya actualizaron sus precios, lo que generó gran malestar en formoseños, sobre todo en quienes brindan servicios como remises y que requieren de la nafta diariamente para trabajar.

Según se supo, habría dos subas más en el mes de enero.

“Es terrible lo que ocurre para nosotros que necesitamos del combustible para salir a buscar el pan para la casa, si uno no tiene nafta no puede trabajar y no nos queda otra que cargar, se dificulta todo, siempre pasa que aumenta el combustible y también la mercadería, todo, es un golpe más para la economía familiar más que nada”, dijo un formoseño consultado.

Aseguró que “cuesta mucho llegar a fin de mes, es un golpe tras otro, si no es la nafta es el gas, el dólar, todo aumenta menos el sueldo de la gente, la plata sigue siendo la misma y nos tenemos que ajustar cada día más, se dificulta todo, como vienen las cosas creo que esto va a seguir igual, la sociedad entera está con la esperanza de la vacuna, de que se active la economía, todos estamos esperando que se active la economía, que vuelva el trabajo, que podamos trabajar tranquilos, que suban los sueldos, por lo menos tenemos que igualar con la inflación, que nos den la forma de paliar esa dificultad que tenemos todos los días”.

Otro formoseño expresó que “lo único que conocemos en este país son subas y más subas, el combustible es lo más inestable que tenemos y el aumento se traslada a todo lo demás, es indignante que pase lo mismo, pero en Argentina las cosas no van a cambiar mientras nos sigan gobernando los mismos que no luchan por los derechos de la gente, es una vergüenza, hoy nos levantamos con un aumento más y dicen que todavía faltan otros, es una locura”.

De la misma forma conductores que se encontraban haciendo fila para cargar combustible en Shell lamentaron la nueva suba. “A todos nos perjudica esto encima no queda otra que cargar porque nos manejamos la mayoría con motos o con autos, el lunes cuando fui a cargar no había nada y hoy cuando venga ya estaba el aumento, realmente no lo esperaba”, expresó el vecino.

“Si bien usamos la moto como herramienta de trabajo tenemos que cuidarnos más, ver cómo manejarnos, cada uno hace economía y busca la manera de salir adelante, creo que muchos ya estamos resignados pero así nos van metiendo aumentos sin parar y hay que ver como terminamos este año que está empezando bastante difícil”, acotó resignado.

Cabe señalar que la nueva suba se dio a menos de una semana del último incremento del año 2020 que fue el miércoles 30 de noviembre.

