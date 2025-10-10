Gran Noticia: Hallan Sano y Salvo a Carlos Diakovsky Tras Intensa Búsqueda en Pirané

Gran Despliegue Policial Culmina con Final Feliz en el Caso del Hombre de 72 Años Desaparecido

Tras tres días de intensa y exhaustiva búsqueda, el operativo de la Policía de la Provincia de Formosa arrojó un resultado satisfactorio: el hallazgo con vida de Carlos Diakovsky, un hombre de 72 años que se había ausentado de su domicilio. La noticia fue confirmada en exclusiva por el Comisario Mayor Horacio Bueno, Jefe de la Unidad Regional N°2 (UR2) de la Policía de Pirané, durante una entrevista con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5.

Detalles de la Desaparición y el Operativo

La denuncia por la ausencia de Diakowski se formalizó el 7 de este mes. Según el relato, el hombre se ausentó de su casa ubicada en el camino vecinal de la colonia Corralito de la localidad de Pirané, entre la tarde del 6 y la mañana del 7. A partir de ese momento, la fuerza provincial activó un amplio operativo de búsqueda, que involucró a diversas divisiones y contó con la colaboración de los familiares.

«Así, efectivamente el día 7 eh se realizó la denuncia con relación al señor Carlos Diakovsky que se había ausentado de su de su domicilio. Bueno, a partir de ahí comenzó un amplio operativo de la policía de la provincia de Formosa, ¿no es cierto? Con todos sus elementos y iniciándose la búsqueda de esa manera,» detalló el Comisario Bueno, resaltando la magnitud del despliegue.

El operativo contó con la participación de personal de Comisaría, Comando, UEAR (Grupo Especial), Bomberos y Trata de Informaciones Formosa. Además, se utilizaron «los canes» para rastrear la zona, en un esfuerzo total por encontrar al septuagenario.

El Afortunado Hallazgo

El éxito se concretó cerca de las 10:30 de la mañana de hoy, el tercer día de búsqueda. El Comisario Mayor Bueno confirmó que Diakovsky fue encontrado en una zona de monte, a aproximadamente 4 kilómetros de su casa.

«Con la suerte, no siento mucha suerte de que le encontramos al señor ahora 10:30 aproximadamente en un sector de de monte a 4 km más o menos de la casa,» comunicó el Jefe de la UR2.

El hombre fue hallado «un poco deshidratado,» un estado esperable dada la caminata y los días a la intemperie, especialmente en un «sector de monte que no es nada fácil».

Estado de Salud y Asistencia Médica

Inmediatamente después de ser localizado, Diakovsky fue asistido. El Comisario Bueno confirmó que el hombre «ya fue rescatado, Ya la ambulancia le trajo al hospital, así se está siendo atendido y medicado al respecto.»

Consultado sobre si habían podido dialogar con él para establecer la dinámica de su ausencia, el Comisario indicó que la prioridad absoluta es su salud: «Digamos que estamos en lo que es la parte médica. no hablamos todavía con él, así que le dejamos tranquilo, que se recupere bien, bueno, y después queremos esa parte, pero por suerte, como le digo, ya le tenemos en hospital y le ya está haciendo medicación. Eso es lo más importante, realmente.»

El jefe policial también destacó el conocimiento del entorno por parte del hombre: «Según lo que nosotros sabemos, este señor conocía el monte, pero vea cómo se puede perder también en un lugar así, pero como digo por suerte ya está el Señor con nosotros.»

Celebración y Reconocimiento al Trabajo Policial

La noticia fue recibida con gran alivio y alegría, tanto por los familiares como por los efectivos que participaron del operativo. El Comisario Mayor Horacio Bueno subrayó el compromiso institucional: «Siempre la policía de la región está para atender estas situaciones,» y manifestó su alegría también por el bienestar de la familia, «que esperaba su regreso.»

El programa «Exprés En Radio» celebró este final feliz, reconociendo el «trabajo exhaustivo y muy amplio»de la Policía de la Provincia, que desplegó todos los recursos disponibles para alcanzar este «resultado satisfactorio.» El hallazgo de Carlos Diakovsky, sano y salvo, se convierte en una «grandísima noticia» y en un motivo de celebración, poniendo un cierre positivo a la jornada radial.