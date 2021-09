Granata criticó a Flor Peña por defender dichos de Tolosa Paz sobre el peronismo y el sexo

Compartir

Un gran revuelo generaron las declaraciones de Victoria Tolosa Paz en una entrevista que dio en tono informal para reivindicar el “goce” y el “disfrute” como una parte importante de la vida. La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires aseguró que “los pibes están desesperados” y afirmó con vehemencia: “En el peronismo siempre se garchó, es así”.

“Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, afirmó Tolosa Paz en diálogo con Pedro Rosenblat, también conocido como el Cadete, y Martín Rechimuzzi.

La dirigente fue cuestionada e incluso surgieron varios memes en las redes sociales. Sin embargo, también salieron a defenderla, como ocurrió con Florencia Peña, la actriz que tiene una clara postura a favor del oficialismo. “Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. Nos quieren hacer creer que garchar mucho y rico no es de ‘señorita’. Mi ciela, querrían muchxs pasarla así como la pasamos las ‘trolas’. Tendrían menos odio y mas amor. Prueben. Es hermoso”, escribió en forma irónica en Twitter.

Además, la conductora de Flor de equipo, el programa de Telefe, señaló: “¡Vengan de a todxs bebé! Acá se disfruta el sexo libremente y sin culpa. Se pusieron muy densos con el temita de mi sexualidad ¿Me quieren disciplinar? Naaa… Tranquilos bebus, pongan la energía en cositas que les hagan bien, no en mi que siempre los hago reventar”.

Luego de la publicación de la nota de Flor Peña en Teleshow, Amalia Granata aprovechó un posteo que salió en redes sociales desde la cuenta de Infobae con una cita y foto de la conductora para dedicarle un mensaje crítico por defender a la dirigente.

“Ustedes se detestan solas cuando se ponen en ese lugar tan básico. Las verdaderas feministas reivindicamos el empoderamiento desde la educación, el mérito, el trabajo, la independencia y la superación”, señaló la diputada de Santa Fe que en este momento está en plena campaña ya que se postuló como candidata a senadora por el PRO de su provincia para las próximas elecciones legislativas.

A principios de agosto, la ex protagonista de Casados con hijos había sido cuestionada por reunirse con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo pasado, en plena cuarentena estricta. En el regreso a su programa, luego de dos días ausente por un cuadro de estrés por las agresiones que recibió, agradeció el apoyo de sus compañeros y de las autoridades del canal. “Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan. Está bueno que a uno le atraviese la vida”, consideró.

Por último, Peña enfatizó en que llegó a dicha reunión con un permiso de circulación y que el encuentro fue con los protocolos pertinentes. “Fui una sola vez, la única intención con la que fui a esa reunión fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria. Y no fui solamente yo: muchos compañeros, sobre todo hombres, fueron en ese momento”, cerró la conductora.

