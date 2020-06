Granata criticó el endurecimiento del aislamiento: “No entiendo cómo la gente sana hace cuarentena”

Compartir

Linkedin Print

Luego de 100 días de confinamiento y en un escenario de crisis económica y fatiga social, pero ante la alarma por el crecimiento de los contagios que llevaría a una saturación del sistema de salud, el presidente Alberto Fernández decretó el endurecimiento de la cuarentena obligatoria, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonarense. No obstante, la legisladora Amalia Granata se opuso a esta medida: “Basta, ya tiene un límite”, consideró.

“No entiendo cómo la gente sana hace cuarentena -dijo, haciendo visible su desconcierto, e insistiendo en una postura que sostiene “desde el día 1″-. Entiendo que a esta altura la gente con riesgo, los adultos mayores, tengan que hacer una cuarentena estricta, y los tenemos que cuidar. ¡Pero los sanos tenemos que salir a producir! Un país en default, con 50% de pobreza… y los sanos estamos adentro, encerrados, sin producir. Y los comercios cerrados. Dicen que va a haber más de 100 mil comercios cerrados, fundidos. ¿Qué piensan?”.

En diálogo con Marcelo Polino y Yanina Latorre en el programa Polino Auténtico, de Radio Mitre, donde se desempeña como panelista, Amalia afirmó que “da mucha tristeza” ver que los dirigentes “no tienen un plan” para enfrentar la propagación del COVID-19. Apuntó entonces contra el gobernador Axel Kicillof, quien en sus discursos “lo único que hace es denostar” la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

“Pobre, Kicillof tiene todo desmadrado: avísenle que es gobernador, porque me parece que está medio perdido -opinó-. Se está peleando políticamente que si los runners, que si la Ciudad, que si la Provincia, que si la mar en coche… Bueno, (eso) habla de lo que es la política (argentina) hace mucho tiempo”.

Más allá de la crisis económica, Amalia alertó sobre las consecuencias emocionales que el aislamiento provoca en la población, en especial en los más jóvenes. “En ninguna conferencia el Presidente habla de los niños y los adolescentes, y la están pasando terrible. Hay situaciones drásticas y muy complicadas. Solo les importan los runners”, señaló, con ironía.

La rosarina, quien en las elecciones realizadas en junio de 2019 fue electa diputada provincial en Santa Fe, obteniendo el 10.75% de los sufragios, reparó en lo que sería una nueva grieta, fomentada por el Gobierno, de acuerdo a su parecer. “¿Sabés lo triste? En la conferencia de ayer se notó. Te dicen: ‘No, porque nosotros, la vida…‘. Entonces vos, si estás en contra de esta cuarentena que está fundiendo a todas las familias, porque morfar también tiene que ver con la vida, estás a favor de la muerte. No, no estamos a favor de la muerte. No queremos que se muera nadie. Por eso hicimos la cuarentena y la obedecimos, como el Presidente dijo. Pero basta, ya tiene un límite. El país se está fundiendo. ¿O (ustedes) no tienen gente cercana que está en situación límite?”.

En rigor, fue Polino quien minutos antes había instalado el tema en estudio de Mitre. “En este momento todos necesitamos cuidar el laburo, ¡los que tenemos la suerte de tener laburo, chicos! Les debe pasar: cada vez hay más gente cercana a nosotros que ya no tiene para morfar. No es que no tiene para pagar el cable: no tiene para morfar”.

Yanina asintió: “Chicos, esto se va a poner muy duro. El miércoles, todos adentro de nuevo. Gente que estaba laburando, vuelve adentro. Yo realmente estoy muy preocupada”. Y en el mismo sentido de su compañera, advirtió que expresar esta postura tiene sus consecuencias. “No podemos decir nada porque sos anticuarentena -lamentó-. No se puede pensar diferente, no se puede opinar. ¿Por qué (Jorge) Lanata, vos (por Granata) o yo no podemos decir que no estamos de acuerdo? ¿No tienen autocrítica? ¿Todo lo que hacen ellos está bien, y todo lo que hizo el Gobierno anterior está mal?”.

Sin embargo, la panelista expresó que la cuarentena dispuesta por Fernández no se cumplió debidamente. “Acá nunca llegó a estar vacío; solo dos o tres días”, aseguró, comparando las imágenes de Buenos Aires con las que exhibían distintas ciudades de Europa en plena pandemia.

El conductor confesó entonces que su miedo al contagio va aumentando con el correr de los días. “Cada vez tenemos casos más cercanos -se alarmó-. Yo me pongo el overol y salgo a producir, te vengo acá”. “Los contagios van a ser inevitables. Van a suceder”, remarcó Granata.

El jurado del Bailando, cuya realización es todavía una incógnita, evidenció otra preocupación personal: “Ahora está en la mira si salimos nosotros, si somos esenciales”, comentó Polino. “Chicos, no me bardeen por ser esencial”, se sumó Latorre. “Yo no tengo la culpa. ¡Bardéenlo a Alberto! ¿Ustedes decidieron ser esenciales? -interpeló a sus compañeros-. Yo no”.