Grave ataque por violencia de género: una joven fue apuñalada por su ex pareja en San Francisco

El violento ataque ocurrió este sábado, alrededor de las 02:40 horas, en el barrio San Francisco, donde el padre de la víctima escuchó gritos de auxilio provenientes de la habitación de su hija y corrió a socorrerla.

La joven manifestó que su ex pareja ingresó por la puerta trasera del dormitorio, que no tenía sistema de seguridad, y le asestó tres puntazos, en ambos costales y en el pecho.

Los integrantes del Personal del SIPEC acudieron al lugar y trasladaron a la víctima, de 20 años, hasta el Hospital Central, donde permanece internada en estado reservado.

Los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera, realizaron las actuaciones y encontraron en el lugar un cuchillo con la hoja metálica de 22 centímetros, presumiblemente utilizado para consumar el ataque.

Por otra parte, los policías de la Dirección General de Policía Científica documentaron la escena del hecho.

Inmediatamente se montó un amplio operativo de búsqueda, afectándose personal de la Seccional Tercera, la brigada investigativa de la Regional Uno, canes entrenados para el seguimiento de rastros, recursos tecnológicos como drones, móviles y motorizadas, teniéndose como dato que el causante se hallaría oculto en zona boscosa del barrio La Nueva Italia, motivo por el cual todo el operativo se centró en ese lugar. Tal es así que en horas del mediodía de este sábado, personal de la Comisaría 8va logró dar con el causante, un joven de 25 años, en el barrio La Nueva Italia, instantes en que pretendía atentar contra su propia vida, siendo auxiliado por un familiar y los policías, realizándosele las primeras reanimaciones hasta la llegada del SIPEC que lo trasladaron hasta el Hospital Central para su mejor atención.

Por este hecho, se inició una causa por “Tentativa de Homicidio en Contexto de Violencia de Género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción, de la provincia.