Graves denuncias de GDA: «Están atacando a la docencia en Formosa»

La secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, realizó durísimas declaraciones en relación al funcionamiento del sistema educativo en la provincia de Formosa. En un testimonio cargado de indignación y preocupación, denunció un sistema “corrupto, insensible e ineficiente” que vulnera sistemáticamente los derechos de docentes y estudiantes.

“Funcionarios que

aprietan, niegan derechos

y destruyen lo público”

Patiño no dudó en señalar directamente a funcionarios del Ministerio de Educación provincial, delegaciones zonales y direcciones de nivel como responsables de múltiples prácticas abusivas. “En Formosa hay funcionarios que aprietan, niegan derechos y destruyen lo público”, sostuvo.

Se refirió en particular a la Delegación Zonal de Las Lomitas, a la que acusó de operar deliberadamente para desgastar al personal docente: “Hacen todo para que la docencia se enoje y se rinda. Educación Superior da de baja horas cátedra sin ninguna explicación”.

Denuncias diarias: cortes,

abandono y docentes atrapados

La dirigente gremial relató que los conflictos se multiplican día a día, en todos los niveles del sistema educativo. “Estamos tapados de los casos que atendemos. Todos los días hay un hecho, dos, tres, por escuela o por localidad”, explicó.

Uno de los hechos más recientes involucra cortes de ruta protagonizados por comunidades originarias en el oeste formoseño, lo que ha paralizado el dictado de clases en varias escuelas de Vaca Perdida, La Mocha, Quebrachal, Rinconada, entre otras. “Hay maestros que quedaron atrapados del otro lado del corte y no pueden volver a sus casas, y otros que no pueden entrar a dar clases. Mientras tanto, el ministro anda celebrando los resultados de las pruebas Aprender y no habla de lo que no le gusta. Hay niños sin acceso a la educación”.

Maltrato sistemático

en el sistema educativo

Una de las denuncias más alarmantes tiene que ver con el trato que reciben los docentes enfermos. Patiño describió un sistema insensible, que revictimiza a quienes atraviesan situaciones delicadas de salud: “Se les niega la licencia, se los maltrata, se burlan de ellos. Ya me siento yo también deshumanizada cuando me cuentan lo que viven. Me toca decirles: ‘¿Qué esperabas? Si ellos son así, insensibles’. Es como tratar con una pareja golpeadora. Eso lo ves en auditorías médicas, en direcciones de secundaria y superior, en delegaciones zonales y en el propio ministerio”.

Despidos arbitrarios y

falta de institucionalidad

Patiño también denunció la baja arbitraria de horas cátedra a una docente de Ibarreta con licencia gremial. “Le dieron la baja en marzo sin comunicarle nada, alegando una supuesta readecuación de planes. No hubo acto administrativo, no hubo notificación. Vamos a tener que ir a la Justicia. ¿Cómo puede ser que un gobierno que se dice peronista, nacional y popular, haga esto?”.

Y fue más allá: “¿Está seguro Gildo que estos son sus funcionarios? Porque desde el discurso se dicen humanistas, cristianos, sensibles. Pero en los hechos, como le gusta decir al gobernador, eso no se ve por ningún lado”.

Otro hecho relatado por la secretaria gremial ocurrió en la localidad de Lomitas, donde una docente recién recibida fue acompañada por colegas para pedir un cargo vacante. “No estaba el secretario de la delegación ni la delegada zonal. Dicen que se escondieron. Hasta te niegan la posibilidad de accionar administrativamente”, denunció.

Ante la falta de funcionarios, las docentes dejaron constancia con un acta firmada y sellada. “Eso también lo tenemos que hacer nosotros, porque después nadie reconoce nada. Nos hacen trampas todo el tiempo”, explicó.

Campañas

electorales vs. lucha docente

Patiño también fue crítica con la utilización política de los reclamos gremiales: “En campaña no queremos que se usen nuestros reclamos para sacar ventaja electoral. Esto no es algo que aparece en tiempo de elecciones, es la lucha diaria por los derechos de la docencia formoseña”.

El colapso gremial y el

llamado a la acción colectiva

La dirigente fue contundente en su llamado a la organización colectiva: “Estamos colapsados. No damos abasto. Cuando resolvemos el caso de Pedro, ya entró el de María, de Marcelo, de Patricia. Por eso necesitamos convertirnos en el gremio mayoritario y contratar un estudio de abogados propio”.

Advirtió que sin organización colectiva, la docencia formoseña está indefensa: “Si no somos capaces de salir a defender nuestro salario, nuestra estabilidad y nuestros derechos, nos van a masacrar. Ellos hacen una prueba con uno, les sale bien, y lo aplican a todos”.

Violación de derechos y

abuso de poder en las escuelas

Por último, Patiño relató un nuevo atropello ocurrido en la escuela primaria de Villa Lourdes, donde una directora se negó a entregar copias de actas a un docente notificado. “No le permitió sacar fotos, ni darle una copia, violando leyes de procedimiento y normas constitucionales. Actúan desde la ignorancia, pero también desde una lógica de poder. Nosotros tuvimos que dejar nuestras tareas para ir como gremio a recordarle a esa directora que debe respetar la ley”, concluyó.

Las denuncias de Nilda Patiño reflejan una profunda crisis en el sistema educativo de Formosa, marcada por el autoritarismo, la desorganización, la falta de sensibilidad y el atropello de derechos básicos. Frente a este escenario, la lucha docente aparece como la única respuesta posible para evitar el colapso total del sistema.

“Esto no es una campaña. Es nuestra realidad diaria. Y si no reaccionamos colectivamente, lo que nos espera es aún peor”, sentenció.