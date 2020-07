Greenpeace: en Formosa desmontaron más de 4 mil hectáreas de bosques durante la cuarentena

Compartir

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace en la Argentina, participó la semana pasada de una reunión informativa que realizó la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación respecto a la deforestación en la Argentina donde de acuerdo a los estudios de la ONG ambientalista, el 80% de la deforestación del país se concentra en cuatro provincias; Formosa, Santiago del Estero, Salta y Chaco.

En ese marco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que en nuestra provincia desde el comienzo de la pandemia se desmontaron más de 4 mil hectáreas cuando no debería haberse deforestado ninguna, teniendo en cuenta que no está considerada una “actividad esencial”.

“Nosotros venimos haciendo un monitoreo de la situación de deforestación en las cuatro provincias del país que más vienen deforestando en los últimos 4 años focalizando porque no nos da la capacidad operativa para hacerlo en todo el país de manera rápida y el monitoreo satelital nos muestra inclusive que tenemos más deforestación este año que el año pasado y se ha dado mucho por la situación del asilamiento, se ha deforestado en cuarentena cuando el desmonte no es una actividad esencial y creemos nosotros también que eso tiene que ver con la falta de decisión política de controlar y comunicar que no pueden entrar las topadoras cuando la mayoría de la población se encontraba en su casa aunque ahora ya hay una flexibilización mayor”, expresó.

Respecto a la provincia de Formosa, expuso que “sabemos que en lo que va de la cuarentena en el caso de Formosa son más de 4 mil hectáreas deforestadas, en este caso no debería haber habido ni una hectárea desmontada, cuando comparamos de un año a otro vemos es un número similar al del año pasado con un leve aumento de la deforestación en las cuatro provincias, la única donde no se ha dado tanta deforestación comparada con el año pasado es el Chaco que sí ha salido a hacer algunos anuncios y en algún momento hizo algunas denuncias a los productores que estaban deforestando, ellos hicieron una comunicación pública donde aclaraban que el decreto presidencial no incluía al desmonte como actividad esencial, el resto de las provincias de Salta, Formosa incluso Santiago del Estero han tenido deforestaciones similares incluso más elevadas que las del año pasado en el periodo de seis meses pero si tomamos específicamente cuarentena, en el caso de Formosa son más de 4 mil hectáreas que se desmontaron en los 3 meses de cuarentena total, los datos que comparamos los tomamos hasta fines del mes pasado, no se ha detenido la actividad y eso nos preocupa, lo que hemos hecho el miércoles fue una presentación judicial en la Corte relacionada con una causa que ya presentamos el año pasado en defensa del Yaguareté en cuanto a informar a la Corte que la situación desde que presentamos el amparo ha empeorado, pedimos que haya una celeridad en la definición, la Corte tiene todo el tiempo del mundo para definir, pero mientras tanto el sujeto que queremos proteger está más desprotegido que antes”.

De la misma forma dijo que los montes nativos deberían tener mayor protección que otras áreas, “algunas son zonas donde el desmonte podría habilitarse según el ordenamiento de la provincia y otras no, pero de cualquier manera al tratarse de un momento en cuarentena ninguna se podría haber habilitado, de hecho ha sucedido que para correr la discusión relacionada a la cuestión del campo hay obras públicas, de infraestructura, de construcción que han frenado durante la cuarentena en algunos momentos con habilitación en ese momento por lo cual que tengan un permiso de desmonte no los habilitaba a ejecutarlos en ese momento, tendrían que haberlo frenado de cualquier manera, en el caso de la provincia de Chaco o Córdoba por ejemplo los que tenían permiso no pudieron seguir desforestando, se les labró actas y se les hizo denuncia penal a quienes estaban desmontando con permiso en la mano. Hay una disparidad de criterios en la provincia de Formosa, Santiago del Estero y Salta que no han seguido el mismo camino y se nota la diferencia de la cantidad de desmontes que hay en esas provincias con respecto a Chaco y otras”.

Para finalizar aseguró que “para nosotros es bueno que los diputados estén preocupados y particularmente la Comisión de Recursos Naturales que es la que normalmente saca y propone proyectos de ley relacionados al cuidado del medio ambiente, la mayoría de proyectos arrancan ahí, hubo una participación importante de distintas organizaciones, hubo referentes de pueblos originarios y de comunidades campesinas donde el propio campesino contó cómo sufre en carne propia esta situación, pero lo importante es que los propios legisladores se han manifestado proclives al decir que es hora de pensar, esto lo habíamos señalado nosotros de que podríamos avanzar en la penalización del desmonte ilegal, es algo que venimos reclamando desde hace bastante porque las multas no son suficientes para frenar las deforestaciones en las zonas ilegales, la mitad de la deforestación en la Argentina es ilegal, hay áreas que están protegidas por la Ley de Bosques y a eso se suma todos los desmontes dados sin autorización, hay en muchos casos complicidad de los gobiernos locales al autorizar desmontes donde la ley nacional no lo permite, ha pasado en Salta o en Chaco donde se realizaban desmontes en áreas amarillas o rojas para los productores, con lo cual la idea de avanzar en una ley de delitos penales o en este cambio de Código Penal relacionado a la deforestación tuvo buen eco en esta reunión de comisión donde había representantes de distintos partidos inclusive de legisladores de las provincias más afectadas que por ahí uno pensaba que no iban a estar a favor y avanzaron en el mismo sentido”.