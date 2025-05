Gregorio Martínez: «La AmeriCup representa un desafío enorme y hermoso»

El entrenador de la selección argentina femenina, en diálogo con el programa Modo Básquet del canal DeporTV, analizó la actualidad del básquet nacional en la previa al inicio de los entrenamientos para la AmeriCup 2025.

En la antesala de una nueva concentración de la selección argentina femenina, el entrenador Gregorio Martínez brindó una entrevista a Modo Básquet, el programa del básquet argentino que se emite todos los martes a las 19.30 horas por el canal DeporTV, en la que dio sus sensaciones de cara a la AmeriCup 2025 en Santiago de Chile y habló de la evolución de La Liga Femenina y del trabajo formativo.

Sobre el certamen continental más importante que afrontará el combinado argentino este año, expresó: “Estamos bien, un poco ansiosos, pero con el entusiasmo lógico de estar a punto de comenzar un proceso. Nadie juega al básquet en la selección por plata, es un tema vocacional, que lo hacen por pasión y porque quieren estar. La AmeriCup representa un desafío enorme y hermoso. Queremos ver para qué estamos. Sabemos que es un torneo muy difícil y que no somos candidatos, pero tenemos chances y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”.

La preparación se desarrollará del 2 al 26 de junio en la Ciudad de Buenos Aires con una nómina compuesta por 16 jugadoras y 2 juveniles invitadas. La lista tiene como base el plantel que logró el histórico título en el Campeonato Sudamericano de 2024 de Chile: la capitana Melisa Gretter, Agostina Burani, Amaiquen Siciliano, Candela Gentinetta, Diana Cabrera, Delfina Saravia, Florencia Chagas, Florencia Martínez, Gisel Botta, Julieta Mungo, Macarena D’Urso, Victoria Gauna, Andrea Boquete, Julia Fernández, Karla Sarit y Luciana Delabarba.

Argentina integrará el Grupo A junto a República Dominicana, Canadá, El Salvador y Brasil. El certamen entregará seis plazas para los Torneos Clasificatorios hacia la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Berlín. Consciente de la exigencia en esos días, Martínez fue sincero con sus aspiraciones grupales: “Nosotros tenemos que llegar al 100%, no podemos regalar nada. Nuestro piso es el Sudamericano y desde ahí apuntamos a crecer para poder clasificar”.

Entre las convocadas se destacan nombres que formaron parte de la reciente temporada de La Liga Femenina como Saravia, Martínez y Depetris (Unión Florida); Gentinetta, Chagas y Sarit (Obras Basket); Fernández (Ferro), Botta (Instituto) y Delabarba (El Talar). Gregorio Martínez valoró el crecimiento del certamen local: “La Liga mejoró mucho. Hoy tenemos la certeza de que se juega todos los años, con una estructura definida y un calendario respetado. Esa continuidad genera mayor interés y eleva el nivel. Esa continuidad por siete años también permite que jugadoras que estaban en el exterior en un nivel deportivo mucho más bajo regresen. Las condiciones están dadas para que puedan jugar acá, incluso hasta por un tema económico. Otras directamente deciden quedarse”.

En línea con la estrategia de desarrollo de la CAB, la concentración también incluirá a dos juveniles invitadas como Depetris y Nerea Lagowski. La apuesta es una constante para el cuerpo técnico: “Desde que llegamos a la Selección siempre sumamos tres o cuatro juniors. Queremos que compartan tiempo con las mayores y que aprendan sobre los hábitos y responsabilidades. Eso genera un efecto multiplicador”.

En otro pasaje de la entrevista, el DT celebró el impacto de la política institucional impulsada por la CAB y la ADC para la promoción del básquet femenino desde edades cada vez más tempranas: “Esa política se estableció e hizo que los equipos que quieran participar en La Liga Federal tienen que armar mini, premini e infantil en sus clubes. Esta es una medida que se tomó hace tres años atrás, nadie puede decir que no sabía. Se que es difícil, pero la verdad es que están diciendo que jueguen U9, U11 y U13, no estamos diciendo de armar un plantel profesional. Es incuestionable que hay una prioridad y que los resultados están a la vista”.

Por último, se refirió al impacto que genera la iniciativa a largo plazo: “Si nosotros tenemos 5 mil chicas que juegan al básquet, muchas van a ser jugadoras de primera, dirigentes, árbitros, entrenadoras. Cuando la base de la pirámide se agranda es probable que lleguen más arriba. Si se plantea de esa manera y continúa, no tiene retorno”.