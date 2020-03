Gremios aguardan respuestas ante pedido para que docentes no asistan a las escuelas

Compartir

Luis Branchi, titular del sindicato ADF (Agremiación del Docente Formoseño), en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que continúan esperando una respuesta ante la presentación que realizaron con los gremios Autoconvocados y Voz Docente en el Ministerio de Educación para evitar que los docentes sigan asistiendo a las instituciones educativas en el marco de la prevención contra el coronavirus. Cabe señalar que si bien se suspendieron las clases y no hay asistencia de alumnos, los profesionales sigue acudiendo para realizar tareas administrativas y otras labores con el fin de que los niños tengan garantizado el alimento ya que las escuelas garantizan desayuno, merienda y en algunos casos el almuerzo.

«Nosotros solicitamos que se organice el sistema como para que se vayan turnando los compañeros, vayan ateniendo las situaciones que tengan que atender y siga el proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta que se pueden realizar a través de medios tecnológicos tanto los docentes desde sus casas como los alumnos en sus casas, no debemos olvidarnos que hoy prácticamente toda la provincia tiene este servicio y de alguna u otra manera hay comunicación, es una posibilidad que hay de ir avanzando en eso, vamos a ver de qué forma podemos ir avanzando en eso, creemos que la respuesta va a ser efectiva y ordenada así que vamos a ver de qué forma podemos ir avanzando en esto», dijo.

De la misma forma valoró la licencia especial para docentes en riesgo como también para quienes tienen hijos en edad escolar y deben atenderlos. «Incluso se dispuso para aquellos que tienen que atender sus hijos que quedan en las casas y demás así que esto está prácticamente entiendo yo que resuelto», expresó en cuanto al nuevo reclamo realizado.

Asimismo señaló que para el servicio nutricional se deberían ir turnando desde sus domicilios sin asistir a las escuelas. «Lo ideal sería que se organice desde la escuela, el director de la escuela, los docentes que organicen el sistema de cómo van a hacer porque también tenemos que saber que muchos chicos necesitan de la comida que se da en las escuelas, hay que ver de qué manera se organiza porque en nuestra provincia en época de receso escolar de verano se sigue prestando el servicio así que de la misma forma que se organiza para esa época podría organizarse ahora».

«Entiendo que esta decisión está avanzando, vemos el comunicado que sacó el gobierno y hay una respuesta amplia», expresó.

En cuanto a la suspensión de clases aseguró que «nosotros participamos de las reuniones e incluso lo habíamos planteado atendiendo de qué forma se procedió para ir en otros países combatiendo esta pandemia, entendíamos que una de las cuestiones iba a ser la suspensión de clases y eso resultó al final y ahora estamos en esta situación, todos tenemos que combatir y evitar que esto se siga elevando, hay que entender que todo este tipo de situación en el mundo está provocando una crisis económica inmensa».

«Hay que tomar conciencia que estas no son vacaciones, hay que quedarse en la casa, evitar el menor contacto posible entre unos y otros para no transmitir ni ser trasmitidos, en eso estamos trabajando firmemente desde el gremio a través de todas las redes, tal es así que no hemos convocado a una reunión de delegados porque si estamos diciendo que no debemos juntarnos no tiene sentido hacerlo y llamar a 300 delegados para decidir, estamos comunicándonos a través de las redes sociales», finalizó.