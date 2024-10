Gremios del transporte anunciaron un paro de 24 horas para el 30 de octubre

Los sindicatos de la Mesa Nacional del Transporte reprogramaron la medida, que originalmente estaba prevista para el 17 de octubre. En el plenario sindical no estuvo la UTA y podría bajarse de la protesta. Por qué se convierte en un desafío a la CGT

La mayoría de la Mesa Nacional del Transporte postergó hasta el 30 de este mes el paro nacional de 24 horas, por lo que se día quedará paralizado el servicio de trenes, aviones, subtes y barcos en todo el país. Así lo decidió el plenario de la Mesa, con la participación de comisiones directivas y cuerpos delegados de los 7 sindicatos que integran esa agrupación, con una clara estrategia de diferenciarse de la CGT. La gran novedad fue la ausencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, en plena negociación salarial, lo que hace suponer que se bajará de la protesta.

La decisión se tomó este martes en un encuentro realizado en un predio de la Federación de Peones de Taxis, en Quintino Bocayuva 1274, con la presencia de Pablo Moyano y Omar Pérez (camioneros); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (Fempinra), Roberto Coria (Guincheros), Pablo Biró (APLA), Beto Pianelli y Néstor Segovia (Metrodelegados), Raúl Durdos (SOMU), Marcelo Pariente (motoqueros), Jorge García (Taxistas) y Graciela Aleñá (Viales).

Tras el plenario, Brey anunció la nueva fecha del paro y detalló los reclamos de la Mesa: “La soberanía de nuestros cielos, mares, trenes y carreteras, además de que el Gobierno no nos está dejando negociar paritarias libres y además nos está cortando el derecho de huelga con el tema de la esencialidad. Esos son los tres puntos principales, pero también están la defensa de la salud, porque hoy están cerrando hospitales y bajando el presupuesto al Garrahan, los jubilados, el tema de las universidades y el veto del Presidente a la ley de financiamiento universitario”.

El líder de los Aeronavegantes no descartó una negociación con el Gobierno: “Nosotros estamos esperando desde que inició el conflicto que nos llamen para negociar y hacernos una propuesta superadora, pero nunca lo han hecho. Para que haya un diálogo tenés que tender la mesa y tiene que ser un ir y de vuelta de las dos partes, no una imposición. Así que si es en esas condiciones, por supuesto que siempre estamos abiertos al diálogo y es lo que buscamos”.

Como anticipó Infobae, uno de los motivos por los cuales se postergó el paro es que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) está negociando un aumento salarial dentro del período de conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, y esa instancia obliga a las partes a no tomar ninguna medida que complique las tratativas.

Este jueves habrá una nueva audiencia entre el sindicato y los empresarios en Trabajo, pero si persiste el desacuerdo, la UTA no podría declarar un paro hasta que se venzan la conciliación obligatoria, el 29 de este mes.