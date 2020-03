Gremios docentes se movilizaron hasta Casa de Gobierno reclamando $40.000 de salario inicial

Compartir

Ayer desde las 9 horas gremios docentes que llamaron a paro y movilización en rechazo de la oferta a nivel nacional marcharon hacia Casa de Gobierno para hacer sentir su descontento; horas más tarde el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán anunció un 15% de aumento para los estatales y jubilados.

Es importante aclarar que la protesta se dio no solo por lo «salarial» (exigen un salario inicial de $40.000); sino que también pretenden la apertura de paritaria en la provincia poner en la mesa de diálogo temas como los comedores escolares, cargos docentes, etc. «El Gobierno sabe lo que pedimos; nosotros nunca le vamos a hacer un planteo desde la ilegalidad o pedir rapiña o acomodos, sino todo lo contrario», se clarificó.

Nilda Patiño, secretaria general del Gremio Docentes Autoconvocados, dijo tras hacerse eco del anuncio de Insfrán que «no hacía falta esperar tanto para ofrecer de manera unilateral 15 por ciento de aumento y garantizar 23 mil de piso salarial la que recién se inicia. Cuando hoy para vivir necesitamos cuarenta mil pesos de bolsillo».

«Por esa cifra al día siguiente de la reunión nacional ya nos podía haber contado, total no necesita la presencia de los adulones para hacerlo», cuestionó.

Seguidamente lanzó: «que fácil que es para los gobiernos descargar sobre el trabajador el ajuste. No puede ser que en el discurso de apertura de las sesiones anuncie en medio de aplausos como un gran logro que la provincia tiene superávit, y después otorgue un 15% cuando las condiciones economías de la provincia posibilita un porcentaje mayor».

Expuso que «en esta jornada de inicio del ciclo lectivo 2020 hemos dado lección de conciencia militante demostrando que como gremio no nos detiene ningún gobierno y que solo respondemos a las demandas de nuestra base. Tal como se votó hicimos paro y marchamos más de un centenar de docentes. Llegamos a Casa de Gobierno a exigir -como lo hemos hecho desde noviembre- Paritarias docentes. Y fuimos la única organización que hizo público su reclamo exponiendo a la comunidad los 13 puntos de nuestra demanda».

«Más de dos mil docentes hicieron paro y en algunos establecimientos, uno solo. Defendiendo lo que se votó en las asambleas, poniendo el pecho en defensa de sus derechos y reclamando por mejorar sus condiciones de trabajo, para todos y todas», añadió la gremialista.

«Por eso como gremio decimos que es poco lo anunciado, no alcanza para que una familia pueda sobrevivir. Solo nos queda evaluar como seguimos. Con el salario en el bolsillo en cada escuela debatamos si estamos conformes o que hacemos para estar mejor», finalizó Patiño.

Tribuna Docente

Por su lado, el profesor Omar Giménez de Tribuna Docente en diálogo con el Grupo de Medios TVO sostuvo que «estamos parando en rechazo del anunció miserable que hizo el ministro de la Nación, Nicolás Trotta. Se trata de una suma muy baja en relación a la Canasta Básica Alimentaria que hoy ronda en los $41.000; pretenden que los docentes salgamos a trabajar por la suma inicial de $23.000 que consideramos es miserable».