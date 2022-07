Gremios Voz Docente y Autoconvocados en pie de lucha por reclamos salariales

Compartir

En el marco de que el 1 de agosto se volverá a las escuelas sin que se resuelva la cuestión salarial, colegas docentes, afiliados, afiliadas y adherentes pidieron tomar medidas al respecto, por lo que desde Autoconvocados y Voz Docente convocaron a parto y marcha en toda la provincia.

Ambos gremios docentes informaron a través de un comunicado de prensa que para el mes de julio la paritaria nacional acordó un piso de 60 mil pesos que para Formosa significaría 2000 pesos de aumentos para todos y todas.

«Al 21 de junio de 2022 el valor de la Canasta Básica para los y las trabajadores/as de menores ingresos según INDEC es de $99.677,85 mientras que el salario inicial en Formosa es de 58 mil pesos. Esto significa que volvemos luego del receso muy lejos de lo que necesitamos para cubrir nuestros gastos de supervivencia», continuaron.

Sin embargo, cada día el costo de vida -si tomamos los precios del supermercado- crece de manera acelerada impulsados por el incremento de tarifas, el de los combustibles, alquileres, transporte, comunicaciones, etc.

«Ni Cambiemos, ni Alberto Fernández proponen otra solución que sostener a costa de los/las trabajadores/as el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por lo tanto lo que se viene es la reforma del Estado, flexibilización del mercado laboral y apertura de la economía, lo que implica despido de miles de trabajadoras y trabajadores estatales, reducción de jubilaciones, programas sociales, liquidación de derechos laborales en el ámbito público y privado», continuaron diciendo.

En este contexto hoy un maestro y una maestra que recién se inician perciben un básico de 31 mil pesos y un salario de bolsillo (en negro) de $ 58000. «Es evidente que no ganamos lo suficiente para poder vivir, cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Por eso desde Autoconvocados y Voz Docente entendemos que no debemos volver a las aulas con el mismo salario de pobreza del mes de Julio, y encima -en el caso de los y las maestros/as- con aumento de tiempo de su jornada laboral de 45 minutos», comunicaron.

Autoconvocados y Voz Docente coincidieron que «debemos exigir un salario inicial para la docencia que permita cubrir la canasta básica familiar y el acceso a los bienes culturales. También una cláusula de indexación automática mensual, según la inflación real», pero «para lograr que el gobierno nos escuche cada uno/a de nosotras/as y junto a nuestros/as colegas en cada establecimiento deben hacer el paro y salir a marchar para así visibilizar los reclamos y exigencias».

«Saludamos esta unidad y convocamos a otras organizaciones sindicales y sociales porque es necesario enfrentar las políticas de pobreza que nos ofrecen manteniendo la movilización de los trabajadores, en unidad de ocupados/as y desocupados/as de toda la Nación, de las 24 jurisdicciones, en las calles, para así frenar este futuro de precarización y pobreza», cerraron el comunicado.

