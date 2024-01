Formosa: se realizó la jornada nacional de lucha en rechazo a la «Ley Ómnibus»

Ayer, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), se llevó adelante una masiva movilización de manera simultánea en todo el país, en contra del DNU y la “Ley Ómnibus” enviada al Congreso Nacional por el actual presidente, Javier Milei, la cual recientemente, además, tuvo dictamen para su tratamiento.

En este marco, Formosa no fue la excepción y la plaza San Martín de la ciudad capital fue la sede elegida para esta gran manifestación de los trabajadores formoseños de distintos rubros.

Cerca de las 17 horas, los manifestantes agrupados y no agrupados, llegaron hasta las inmediaciones de dicho punto de encuentro con bombos, banderas y carteles con consignas en contra de dicho paquete de medidas que el ejecutivo nacional pretende imponer contra el pueblo argentino.

En ese contexto, ante un imponente marco de personas, dirigentes de diversos gremios y sindicatos, en representación de sus afiliados, tomaron la palabra y, de forma unánime, expresaron su repudio a dichas normativas.

Así, pasaron por el micrófono abierto la presidenta de MUDOFOR y vicepresidenta de la confederación argentina de mutualidades, Marta Galeano; el secretario General de la CTA, Néstor Vázquez; y el secretario general CTA y referente de ADF, Rubén Chávez.

El orador principal, quien cerró el acto, fue el secretario general de la CGT en Formosa, Hilario Martínez quien agradeció a todos los referentes de las organizaciones que conforman la Confederación, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma, la CTA de los Trabajadores y, “en especial, a todas las organizaciones sociales al igual que las distintas agrupaciones políticas que siempre brindan solidariamente asistencia a la gente de los barrios”.

“Hoy me pone feliz porque ya hace un tiempo, 50 años atrás, nuestro líder político y sindical, General Juan Domingo Perón, pedía: únanse los trabajadores porque son los únicos que pueden sacar el país adelante”, recordó.

Y agregó: “El 1 de mayo, cuando inauguramos el local de la CGT, nuestro conductor y gobernador Gildo Insfrán nos pedía la unidad tanto del área sindical con todas las organizaciones civiles de Formosa; y eso es lo que hoy aquí está ocurriendo y va a seguir ocurriendo”.

Asimismo, consideró que “creen que con amenazas nos van a llevar adelante”, pero advirtió: “Qué equivocados están, a los trabajadores no nos arrea nadie, cuando tenemos que defender las conquistas conseguidas por muchos compañeros, no podemos estar ajenos y dejarles que hagan lo que quieran al grupo económico que maneja el país”.

“Estoy hablando del círculo rojo donde tiene su enviado, Mauricio Macri por empezar y ahora también (Javier) Milei”, señaló.

En ese sentido, Martínez aseguró que “desde este costado norte de la Patria estamos acostumbrados a batallar” y trajo a la memoria que “cuando ganó Macri quiso arrodillar a nuestro Gobernador para que tomara préstamo en dólares y el Gobernador se plantó y dijo que iba a tomar sólo si era en pesos”.

“Y así fue que paralizó todas las obras públicas en la provincia, pero el Gobernador jamás fue a pedirle limosna, arrodillarse ni achicarse ante los poderosos”, resaltó.

Y añadió: “Que sepan aquí que el compañero Gildo nos enseñó lo que es solidaridad, unidad, para estar junto a los que más necesitan y así se armaron varias asociaciones civiles que están brindando sostenimiento junto al gobierno de la provincia y agrupaciones políticas que están presentes aquí, demostrando que no estamos de acuerdo con esta política neoliberal a ultranza”.

“Si sigue así Milei el pueblo va a tomar las calles y el poder de vuelta, porque cuando hay necesidad de trabajo, en sus hogares, no les queda otra que salir a batallar y triunfar ante los poderosos que se creen dueños de todo”, consideró.

Además, el representante de la CGT en Formosa, citó al “desastroso ministro de Economía de Macri y Milei”, Luis Caputo, quien amenazó a los gobernadores, a través de la red social Twitter, anunciando que si diputados y senadores no votan la Ley Ómnibus, recortará el presupuesto a cada provincia, “queriendo extorsionar”.

“Paralizaron las obras publicas, después van a ir por los docentes, jubilados, el campo, poder judicial, acá no se salva nadie, sólo el grupo selecto del círculo rojo que son los que manejan a diestra y siniestra la economía del país, el resto estaremos en la miseria”, alertó.

Por último, Martínez se mostró confiado en que “el compañero Gildo no se va a arrodillar ante estos mesiánicos que creen que con amenazas le van a doblegar” porque “no lo conocen y si le conocen ya saben que la respuesta va a ser ‘no’ a todo”.

“Estamos dispuestos a dejar la vida si es necesario en defensa de nuestros derechos y de la Patria, porque lo único que quiere esta gente es sacar la ley para regalar todo el patrimonio del país y desaparecernos como Nación”, concluyó.

Unidad de los trabajadores

Por su parte, el secretario general CTA y referente de ADF, Rubén Chávez, expresó que “sabíamos que teníamos un pueblo esclarecido y hoy lo demostramos”.

“Llevamos 30 años de lucha con distintos gobiernos y sepan que siempre vencimos, esta no va a ser la excepción”, garantizó.

Y reiteró: “También vamos a vencer a este gobierno liberal, egoísta, payaso de las grandes organizaciones burocráticas, mercenarios del poder económico que vienen no sólo a sacarnos derechos y hacer sufrir hambre al pueblo sino también a desguazar nuestra patria”.

“Por eso hoy les decimos que la Patria no se vende, se defiende y que sepa la derecha que desde aquí, Formosa, les vamos a poner un límite a su avance y vamos a construir la utopía nuevamente de ser gobierno nacional”, finalizó.

Beatriz Galeano (Libres del Sur)

Los gremios marcharon en horas de la mañana, y Beatriz Galeano de Libres del Sur fue una de las oradoras frente a la Casa de Gobierno de la provincia. La dirigente señaló “hemos adquirido un protagonismo muy importante porque acá estamos para defender el derecho de nuestras vidas, los derechos que nos corresponden”.

No obstante, indicó que aún falta que se multipliquen las asambleas y reuniones con la idea de enseñar al pueblo que lo que está en juego es la vida. “No es joda lo que está pasando porque hay mucha violencia institucional”.

En otro tramo de su discurso, explicó que Milei pretende avasallar todos los derechos que está instituido en la Constitución Nacional.