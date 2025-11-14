Grieta Política en Formosa: La Oposición Desnuda el «Impuestazo» Municipal

La atmósfera política en Formosa se ha caldeado significativamente tras la reciente sesión del Consejo Deliberante. Lo que se presentó como una reforma técnica a la normativa vigente ha desatado una ola de controversias y acusaciones, culminando en un intenso cruce mediático. El programa “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO) dialogó extensamente con la concejal Macarena Romero (La Libertad Avanza), quien no solo explicó las razones de su voto negativo, sino que también brindó un detallado análisis de las falencias en la gestión y las estrategias políticas del oficialismo. La entrevista se convirtió en un manifiesto opositor contra lo que ella denomina un «impuestazo disfrazado» y la política de aislamiento económico.

La Mecánica del Bloqueo Informativo y la Desconfianza en la Urgencia

«Nosotros como concejales opositores no tuvimos el tiempo un tiempo prudente o suficiente para poder analizar ese proyecto,» denunció enfáticamente Romero, marcando el inicio de su descargo. La crítica a la metodología de trabajo del oficialismo fue detallada: el proyecto llegó «un par de horas antes» de la sesión y no se entregaron copias individuales, una táctica que, según la concejal, busca impedir un estudio concienzudo de las propuestas.

«Ni siquiera nos llevaron copias como para que cada uno tenga y bueno, eh lo estudiemos, analicemos artículo por artículo cuál en realidad es el fondo de la cuestión o el sentido de ese proyecto.»

Romero sostuvo que esta es una práctica recurrente del oficialismo, que utiliza la «manera intempestiva» y la entrega «parcial» de información para validar decisiones de manera urgente. La concejal advirtió sobre la gravedad de este accionar, ya que cada decisión del legislador municipal «puede mejorar o puede empeorar la vida de los vecinos,» y por lo tanto, no debe tomarse «a la ligera.» Para la edil, la prisa en la aprobación «claramente demuestra que es una movida política eso, son oportunistas políticos.»

El «Alivio Fiscal Disfrazado»: Aumento de las alícuotas y el tema Turismo

Al adentrarse en el contenido del proyecto, la concejal desmanteló la narrativa oficial de un «alivio fiscal». Romero afirmó que, tras un análisis somero debido a la falta de tiempo, la propuesta es en realidad un aumento encubierto de la presión tributaria.

«este proyecto más que un alivio fiscal en realidad es un alivio fiscal disfrazado porque en realidad es un impuestazo, un impuesto para todos los comerciantes porque termina aumentando las alícuotas en todos los rubros, digamos.»

Solo los sectores hotelero y gastronómico parecían ser los «menos perjudicados». Sin embargo, la edil de La Libertad Avanza rechazó la justificación de que esta medida busca fomentar el turismo, un discurso que, según ella, es una falacia.

«nos quieren vender como que quieren ayudarle al sector para seguir fomentando el turismo y demás, cuando bien sabemos que no tenemos turismo en Formosa. O sea, que nos dejen de mentir, ya porque hace años vienen diciendo y hablan de que el turismo, de que de que la gente viene a Formosa, de que los hoteles se llenan, de que mentira, mentira, no tenemos turismo no tenemos nada.»

La concejal fue enfática al proponer el verdadero camino para reactivar la economía y mejorar el bolsillo de los formoseños, desafiando la «banderita» del oficialismo de pensar primero en la gente.

«Si realmente queremos ayudar a la gente, eliminemos tasa de impuesto. Ese es el camino.»

La Tasa a Transportistas: Robo Constitucional y Aislamiento Económico

La polémica sobre la nueva «contribución» a transportistas no radicados en Formosa fue otro eje central. Romero refutó la base legal del municipio que alega jurisdicción en el eje urbano, aportando un argumento de fondo.

«sus fundamentos son sumamente débiles porque el cobro lo hacen en jurisdicción nacional y si el transportista no abona directamente no puede ingresar a la ciudad.»

La edil no dudó en catalogar la medida como «inconstitucional» por establecer «aduanas internas» y afectar derechos fundamentales como la «libre circulación» y el derecho a ejercer «toda industria lícita.» En términos económicos, la crítica se centró en el impacto directo sobre el consumidor.

«Estamos castigando a aquellos que nos traen los productos que nosotros los formoseños consumimos todos los días. Primero que consumimos todos los días y segundo que no producimos.»

Romero explicó la lógica del traslado de costos: «si vos aumentás o le cobrás una tasa o en realidad ni siquiera es una tasa, pero le terminás robando a los empresarios, los empresarios no van a hacer frente a ese costo, lo terminamos haciendo nosotros los consumidores, nosotros los formoseños, por eso tenemos productos más caros eh en toda la región.»

La concejal concluyó que la medida es un ataque a la inversión, ya que «atentan contra las inversiones,» y lo que busca el municipio es «cerrarnos, cerrarnos y aislarnos al progreso», contradiciendo las políticas de baja de impuestos que se promueven a nivel nacional. Tras un análisis semántico de la medida, Romero sentenció:

«y es un robo. Es un robo. Esa es la cuestión. Es un afano a los trabajadores, a los empresarios y a todos los formoseños porque lo terminamos pagando nosotros.»

El Descenso a la ‘Chicana’: El Ataque Personal vs. el Trabajo Legislativo

El último bloque se centró en la respuesta del concejal José Delís, quien recurrió a la chicana personal. Romero lamentó la desviación del debate a los ataques y cuestionó la capacidad del oficialista para defender el proyecto.

«el concejal ya nos tiene acostumbrados a este a este tipo de declaraciones. Eh, siempre hace lo mismo y y eso demuestra que la la fortaleza de sus argumentos termina dejando en evidencia la debilidad de sus argumentos, porque eh en ningún momento defendió el proyecto.»

La edil de La Libertad Avanza recordó que no se le permitió su derecho a réplica en la sesión, siendo silenciada por el presidente del Consejo, Emilio DiMartina, y que Delís continuó con los agravios en los medios porque «evidentemente no puede sostener este este impuestazo.»

En defensa de su labor, Romero contrastó su gestión con la del concejal oficialista, señalando que ella ha presentado «muchos proyectos eh de ordenanza… que tienen un sentido de gobernabilidad.» Acto seguido, desveló lo que considera una burla a los formoseños por parte del oficialismo:

«el concejal del ya cumplió su primera gestión, que fue 4 años en los 4 años como concejal. Pero eso te digo lo que hizo. Presentó un solo proyecto de ordenanza. ¿Cuál fue ese proyecto de ordenanza? Se llamó proyecto de ordenanza de los tulipanes. ¿Sí? Proyecto de ordenanza de los tulipaneros. La verdad que es una burla, es una burla para los formoseños habiendo tantas necesidades.»

Finalmente, Romero apuntó a la doble responsabilidad del oficialismo que gobierna hace más de 10 años, exigiendo soluciones y no excusas.

«quieren crear nuevas tasas, quieren crear nuevos impuestos con la excusa de que tienen que tener los recursos y los fondos para arreglar las calles, por ejemplo. Bueno, entonces que me digan qué hicieron con todo el dinero que venían cobrando hace años anteriores porque las calles siguen en las mismas condiciones. (…) Entonces, que no nos tomen del pelo y que se pongan a trabajar.»

El extenso testimonio de la concejal Romero deja en evidencia la profunda brecha entre la gestión oficialista y la postura de la oposición en Formosa, con un debate que trasciende lo técnico para centrarse en la transparencia, la política económica y la responsabilidad del Estado ante los ciudadanos.