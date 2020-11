Compartir

Es lamentable la grieta que se armó tras el fallo de la Corte Suprema que exige el ingreso de varados a Formosa. Todos se quejan de que no tienen domicilio acá y claro que no van a tener si algunos se fueron hace dos o tres años en busca de trabajo y por la pandemia quedaron en la calle. Pareciera que para muchos ellos no tienen derecho a volver. Es indignante su conducta.

