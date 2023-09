Grindetti: «Nos empiezan a ver como una alternativa ganadora»

El candidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, afirmó que nota «un hartazgo» en la ciudadanía y que se empieza a ver a la fuerza que integra como «una alternativa ganadora», de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

«Empieza a haber una ola de cambio, es cierto que son elecciones locales, pero hay un deseo de la gente de encontrar otra política yendo al fondo de los cambios que son necesarios. Noto un hartazgo de la gente, creo que nos empiezan a ver como una alternativa ganadora», explicó Grindetti.

El intendente de Lanús, en uso de licencia, fue consultado por el caso de corrupción que protagonizó Julio «Chocolate» Rigau, el puntero del PJ que fue detenido in fraganti sacando dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense.

«El fiscal general va a apelar a lo sucedido con el que utilizó las 48 tarjetas de débito, eso nos deja tranquilo. Lo que digo es, más allá de ´Chocolate´, nos tenemos que poner a pensar que los procesos tienen que impedir que esto suceda», argumentó.

En esa línea, Grindetti continuó: «La legislatura es otro poder, pero se deben tener los mecánicos administrativos necesarios, no hay que distraernos de él, hay que dar vuelta el problema».

Hace pocas horas, Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio, propuso construir una cárcel y llamarla Cristina Kirchner. Respecto a esa iniciativa electoral, Grindetti dijo: «Es un proyecto en serio, lo del nombre es simbólico. Cristina hace referencia con todos los procesos judiciales que lleva y ha llevado».

Sobre el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, Grindetti señaló: «No se trata de eliminar la persona, sino cambiar un destino de hacer política, más a largo plazo. Es difícil que hable de las personas, sino de sus ideas, como Javier Milei, el cual tira utopías, dolarización, gente armada, destruir el Banco Central, CONICET, vouchers».

«Hay cosas de la realidad que hacen a sus ideas impracticables, una cosa es ser firme y tener convicción y otra no tener templanza ni liderazgo», disparó el ex ministro de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri.

Relacionado