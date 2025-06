Gripaldi: «Luchamos contra el absolutismo que viola la República en Formosa»

El doctor Emilio Gripaldi, vicerrector de la Universidad Nacional de Formosa y actual candidato a Convencional Constituyente por el espacio La Libertad Avanza con el sublema Despertando Leones, visitó los estudios de Radio Expres, donde brindó una entrevista cargada de definiciones políticas y críticas al sistema de gobierno en la provincia.

Durante la charla, Gripaldi planteó una dura crítica al modelo de poder vigente en Formosa, al que calificó de “absolutismo reinante”. “Nuestra lucha es por construir la República. En Formosa se viola el Estado de Derecho y no se respetan las bases del sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional”, afirmó.

Recordó su trayectoria política señalando que fue electo concejal en 1991 y Convencional Constituyente suplente en 1990 por el Frente de la Victoria. También destacó que es autor de un anteproyecto de reforma constitucional del cual, según expresó, se tomaron varios artículos en la actual redacción de la Carta Magna provincial.

“El solo hecho de que la ciudadanía nos confíe el mandato ya implica una tarea muy importante. Vivimos en una provincia donde no existe alternancia, y donde las garantías individuales son vulneradas, al igual que los tratados internacionales que el país suscribe”, sostuvo.

Gripaldi cuestionó duramente al actual gobernador Gildo Insfrán, al que señaló como “una persona que no compite en condiciones de igualdad con nadie, porque hace más de 40 años que está en el poder”. Además, lo acusó de “violar la Constitución Nacional” y de utilizar “un ardid fraudulento” al convocar a una reforma constitucional que, según denunció, permitiría prolongar su mandato hasta 48 años.

“El objetivo de esta reforma es reemplazar el artículo 132 y habilitar dos nuevos mandatos de cuatro años que empiecen a contarse recién en 2027, basándose en el antecedente del caso Angeloz. De esta forma, Insfrán podría continuar en el poder hasta 2047”, alertó el candidato.

En ese sentido, Gripaldi hizo un llamado a la ciudadanía a acompañar su propuesta en las urnas: “Queremos incorporar una cláusula transitoria que prohíba explícitamente la postulación de Insfrán para frenar otros 40 años de inmovilidad política. Necesitamos abrir las puertas a una verdadera movilidad política donde cualquiera tenga la posibilidad de ser gobernador o de ocupar cargos de gobierno”.

Con una fuerte impronta republicana, Gripaldi se posiciona como uno de los principales referentes opositores en la provincia, con un discurso enfocado en limitar la reelección indefinida y promover una reforma constitucional con sentido democrático.