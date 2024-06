Grito de Gloria: Instituto dio el primer golpe ante Olímpico y la serie está 1-0

El glorioso cordobés venció a Olímpico de La Banda por 89 a 85 en Alta Córdoba por el primer juego de las semifinales en Liga Nacional.

El arranque fue favorable para el elenco santiagueño de la mano de un ex glorioso, Nicolás Romano, que fue el encargado de liderar el goleo junto al base Patricio Tabárez: ese tándem, sumado a los buenos pasajes de Jonathan Machuca, logró doblegar a la defensa albirroja en los primeros minutos. En la Gloria lo mejor del primer cuarto pasó a través de Nathan Hoover y Bautista Lugarini. Sólido comienzo para Olímpico de La Banda que se fue arriba 24-20.

Instituto mostró una mejoría en el final del primer cuarto y acarreó esa inercia para el segundo mediante los bombazos de Mauro Cosolito que rápidamente lograron dar vuelta el marcador. De manera complementaria, la Gloria pudo ajustar la marca y de esa manera frenar el impulso santiagueño del principio. El albirrojo se fue al entretiempo con un favorable 49-40.

El tercer cuarto se mantuvo en sintonía similar hasta que Patricio Tabárez logró acercar a Olímpico con un triplazo. Rápidamente Bautista Lugarini con una gran volcada volvió a estirar diferencias para el local, pero el envión de la visita prosperó nuevamente con Tabárez y Phillip Lockett; un parcial parejo y sin respiro. Los embates de Bryan Jefferson hicieron que Instituto sacara un 66-57 para encarar el cuarto final.

Empujados por el aguante incesante de La Caldera (Ángel Sandrín), los dirigidos por Lucas Victoriano consiguieron un triunfazo pese a los sobresaltos del final: ajustada y sufrida victoria gloriosa como local.

El juego 2 se disputará el martes 25/06 a las 19:30hs, nuevamente en Alta Córdoba.

«Una temporada muy

linda que me toca vivir»

El correntino Ramírez Barrios, capitán de Quimsa, atraviesa un gran momento: elegido como el Mejor Jugador Nacional de la temporada.

El correntino Fabián Ramírez Barrios, capitán y ala pívote de Quimsa de Santiago del Estero, fue galardonado el fin de semana en los Premios de La Liga Nacional de Básquetbol como el Mejor Nacional de la temporada 2023/24.

Fue una noche especial para el correntino la que vivió el viernes, ya que fue premiado por su destacada participación en la temporada número 40 de la Liga Nacional.

El interno recibió el premio al Mejor Jugador Nacional en el tradicional evento organizado por la Asociación de Clubes (ADC). «Es una temporada muy linda y un buen presente que me toca vivir. Quiero agradecerle al club, al cuerpo técnico y a mis compañeros por la confianza que me dan y por hacer que mi trabajo cada vez sea más sencillo. También, le agradezco a mi esposa y a mis hijas por el apoyo», indicó Ramírez Barrios, ex San Martín y Regatas.

Y horas después, Quimsa comenzaba con una victoria la serie de semifinales, superando como local a Boca Juniors por 82-74.

En ese juego (el segundo será esta noche, otra vez en el estadio «Ciudad»), Ramírez Barrios (34 años) fue una de las figuras con 24 puntos y 7 rebotes, acompañado por Juan Ignacio Brussino sumó 20 y Bruno Sansimoni 12, en la visita hubo 16 de Wayne Langston.

Ramírez Barrios cierra sin dudas una de sus mejores temporadas en el básquetbol profesional, brillando con buenos promedios de temporada: 12.4 puntos y 6.5 rebotes.