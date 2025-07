Gritos y escándalo: se cayó la sesión después de que oposición lograra fijar fecha para dictaminar

Esté miércoles la oposición consiguió quórum -con 132 presentes- y obligó al oficialismo a tratar la semana que viene, en comisiones, la emergencia del Garrahan y el proyecto de financiamiento universitario. Pero después los legisladores se enredaron en discusiones -casi se van a las manos entre legisladoras libertarias y peronistas- y la sesión se quedó sin quórum. Los radicales que convocaron a la sesión denuncian un «pacto» entre los extremos.

«¿Opuestos o socios? Una pelea bochornosa entre diputados de UP y LLA dejó sin quórum a la sesión. No se pudo someter a votación los emplazamientos para tratar proyectos de salud mental, pymes, huso horario y retenciones. Tampoco las leyes que regulan los DNU y Juicio por Jurado. Lamentable espectáculo», declararon desde Democracia para Siempre, el bloque de radicales díscolos que había convocado a esta sesión.

Lo mismo sostuvo Margarita Stolbizer de Encuentro Federal. «UP y LLA se paran y dejan la sesión sin quorum, una vez más entre insultos, agravios y empujones. Por culpa de los extremos que otra vez actúan en espejo para sostener intereses diferentes al bien común. Nuestro bloque sentado hasta último minuto», tuiteó.

La oposición llegó dividida. De hecho había dos sesiones pedidas con tres horas de diferencia. Eso hizo dudar de si se alcanzaría el quórum, pero finalmente se consiguió. Ninguna bancada opositora quería darle la espalda al tema del Garrahan y las Universidades.

Sin embargo, después de eso, la escalada de tensión creció hasta que la sesión cayó. El detonante surgió cuando se pedía un emplazamiento para discutir en comisiones un proyecto de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) que busca modificar la resolución que creó la comisión investigadora LIBRA para poder destrabarla.

El presidente Martín Menem y los libertarios plantearon que eso debía darse al final de la sesión. «Se meten la Constitución en el culo y por eso es imposible pedirles que cumplan o respeten el reglamento de la Cámara de Diputados», sentenció Cecilia Moreau y varios de sus compañeros ya empezaron a pararse, aunque en el temario quedaban varios puntos a tratar. Victoria Tolosa Paz que se quedó sentada los miraba y preguntaba si tenían que irse.

Algunos legisladores, entre ellos Mario Manrique, Lorena Pokoik, Paula Penacca y otros se acercaron a José Luis Espert -con quienes vienen tensionadas por el caso del ataque a su casa y la concejal K detenida- para increparlo y rápidamente las libertarias Juliana Santillán y Nadia Márquez que intervinieron. Hubo insultos, empujones y parecía que la situación pasaba a mayor.

«Agarrá y hacé algo vos, no vayas a la policía y con Arroyo Salgado, cagón», lo increpó Florencia Carignano. «No pueden ni diferenciar una contravención de un delito», espetó Lorena Pokoik. Mientras, Roxana Monzón, le gritaba «psicópata».

El presidente Javier Milei se hizo eco del escándalo para hacer campaña: «En octubre podemos terminar con ese castigo social sobre los argentinos de bien llamado kirchnerismo», escribió reposteando el video.

Lo cierto es que los bloques del centro creen que tanto a Unión por la Patria como a La Libertad Avanza les convenía que la sesión se levantara y que el escándalo fue funcional a eso.

La Libertad Avanza no quería que se emplazara por la comisión Libra pero tampoco que se vote el proyecto que modifica la ley de DNUs y que busca limitar los «decretazos» de Javier Milei. Esa iniciativa sí tiene dictamen, con lo cual si se votaba obtenía media sanción.

Por su parte, señalan que Unión por la Patria no tenía intenciones de emplazar por retenciones y que además quería «aleccionar» a los radicales que comanda Pablo Juliano que no quisieron incorporar en el temario de la sesión los proyectos que ellos pedían. A pesar de eso, dieron quórum. «Sin nosotros, nada se mueve. A pesar de que nos destraten y maltraten», había señalado a Clarín un diputado de la bancada de UP antes de que se desate el escándalo.

Aprobaron el emplazamiento a las comisiones de Salud, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto a un plenario para el martes que viene a las 12 con el fin de dictaminar los proyectos para ayudar al Garrahan y decretar la emergencia pediátrica. Acto seguido aprobaron que Educación y Presupuesto se reunirán ese mismo día pero a las 16 para tratar los proyectos de financiamiento universitario.

Esos proyectos no cuentan con dictamen y como la oposición sabía que no tenía la mayoría especial necesaria (dos tercios) para aprobarlos sobre tablas, la estrategia fue votar hoy el emplazamiento a las comisiones para que discutan estos proyectos. De este modo, buscan forzar a los libertarios que las presiden -como José Luis Espert en Presupuesto- a abrir las puertas. Con dictamen ya pueden votarlas en una sesión con mayoría simple: la mitad más uno de los presentes.

Democracia para Siempre -el bloque que conduce Pablo Juliano y está referenciado en Martín Lousteau y Facundo Manes- pidió semanas atrás esta sesión con acompañamiento de los radicales Mario Barletta (que tiene un monobloque), Julio Cobos y Natalia Sarapura, del bloque UCR.

Después de los chisporroteos con otras bancadas que pedían incorporar proyectos al temario terminando dando quórum casi todos los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal (solo faltó el chubutense Jorge Avila que responde al gobernador PRO Ignacio Torres), la Coalición Cívica, Democracia para Siempre (que tuvo un solo ausente: el correntino Manuel Aguirre) y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura, Fabio Quetglas y Mario Barletta.

La sorpresa fue Marcela Pagano quien llegó con su equipo de mate y se sentó en su banca. Fue la única libertaria que dio quórum.

La sesión se da en el día en que el Gobierno, por resolución, modificó el sistema de residencias en el país. Encuadra a las residencias como «beca» y no como empleo.

El diputado socialista Esteban Paulón llegó vestido con un ambo blanco de médico y un estetoscopio colgando del cuello. También trajo carteles que rezan: «Recetar recortes no cura a nadie» y «Ajuste, motosierra y estupidez». Después sumaron también retenciones para garantizar el respaldo de los cordobeses.

Cruces por YPF

Las novedades del caso YPF se colaron en el inicio de la sesión y hubo fuertes cruces.

El diputado del PRO Damián Arabia presentó una cuestión de privilegio contra el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su rol como ministro de Economía cuando ocurrió la expropiación.

El libertario Santiago Pauli apuntó por su parte contra los legisladores que aprobaron la expropiación de YPF. “Ahora llegó la factura, todos los que votaron la expropiación mal hecha son responsables. Fueron 208 diputados y 63 senadores los que avalaron este robo, esta estafa y mala praxis que hoy le llegó la factura al pueblo argentino”, sentenció.

«Nosotros advertimos lo de Repsol en 1992, porque acá ustedes homenajean a Carlos Menem que se llevó puesto YPF», planteó Juliano y a los gritos, agregó: «Sean responsables en vez de venir acá a hacer política chiquita. No se hagan los cocoritos , redactemos que el Congreso rechaza la sentencia de la jueza porque no le vamos a dar ninguna acción, es del pueblo argentino, no vamos a entregar YPF».

Miguel Ángel Pichetto, por su parte, defendió su voto a favor de la expropiación, recordó que se aprobó con mayoría abrumadora y adelantó que está preparando un proyecto de resolución para presentar esta misma tarde para que haya una ratificación del Congreso en defensa de las acciones en términos de soberanía. También, en línea con la visión del ex procurador del Tesoro del gobierno de Cambiemos, Bernardo Saravia Frías, presente una cautelar para que «estas acciones no sean vulneradas».

Este miércoles en el Senado los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco ya presentaron un proyecto en ese sentido, para ratificar «la inmunidad soberana que se desprende del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones de YPF S.A».

«La defensa de YPF es la defensa del federalismo, del Congreso, de nuestros recursos estratégicos y del futuro del país. Con el acompañamiento del Senador Pablo Blanco, impulsamos proyecto en el Senado para ratificar la soberanía argentina y defender nuestra Constitución», planteó Abad.

La rionegrina Mónica Silva presentó un proyecto de declaración para plantear su más «enérgico repudio, por ser altamente agraviante a los principios del Derecho Internacional Público y afectar la soberanía, a la decisión adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska».