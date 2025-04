Grupo de feligreses evangélicos pide a la Justicia no ser desalojado del templo que ellos mismos construyeron

Un grupo de 91 feligreses de la Iglesia Evangélica “Santidad a Dios”, ubicada en avenida Laureano Maradona 758, se movilizó frente a los Tribunales de la ciudad para pedir que la Justicia no los desaloje del templo donde profesan su fe. La situación genera preocupación entre los miembros de la comunidad, quienes afirman haber comprado el terreno con sus propios recursos y financiado de forma colectiva la construcción de la iglesia.

La demanda fue presentada por una Asociación Civil Evangelista con sede en Wilde, provincia de Buenos Aires, que reclama la propiedad del lugar e impulsa un juicio de desalojo contra los miembros de la congregación formoseña. Los demandados consideran que la acción judicial es injusta y que representa un intento de despojarlos del espacio que levantaron con esfuerzo y fe.

“Para nosotros esta iglesia no es solo un edificio, es un lugar sagrado construido con nuestras manos, con la ayuda de los fieles. No entendemos cómo alguien que no es parte de nuestra comunidad quiere sacarnos de aquí”, expresó uno de los congregantes frente al Palacio de Justicia.

La situación ha generado respaldo por parte de distintos sectores religiosos de la ciudad. Varios pastores del Consejo Pastoral de Formosa manifestaron su apoyo a los feligreses afectados, sosteniendo que “las iglesias evangélicas pertenecen a los fieles que las integran y las sostienen con su trabajo y compromiso espiritual”.

En tanto, la decisión ahora queda en manos del juez a cargo de la causa, quien deberá determinar a quién le asiste el derecho sobre el templo. Los feligreses, por su parte, se mantienen firmes en la fe y con la esperanza de que se haga justicia.

“Sólo pedimos seguir en el lugar que construimos para alabar a Dios. No es justo que quieran arrebatárnoslo después de todo el esfuerzo que hicimos”, dijeron durante la manifestación.