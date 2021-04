Grupo de madres mantiene un corte sobre la Ruta Nacional 11 en reclamo de módulos

Compartir

Un grupo de alrededor de diez madres, en compañía de sus hijos, mantiene un corte sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del puente El Pucú en reclamo de módulos habitacionales. Advirtieron que seguirán en el lugar hasta tanto se acerquen las autoridades competentes “con la llave en mano” de un módulo para cada una, aseverando que “nos viven prometiendo una solución, pero todo queda en la nada”.

En ese sentido, el Grupo de Medios TVO se acercó al lugar para dialogar con alguna de las manifestantes.

“Necesitamos módulos, sus promesas quedan en el tiempo, nos dicen que mañana, pasado y así pasa el tiempo, están llenando los módulos con gente de Circuito Cinco, es como que de la ruta para atrás no hay gente siendo que existimos nosotros, los de acá seguimos igual”, dijo una mujer.

“Nosotras ya habíamos cortado la ruta una vez y en ese entonces se benefició un montón de gente, tengo una hija a la que no le llega, nos dicen que mañana, que la otra semana y así, no vamos a esperar porque sabemos que llevan gente todos los días y nosotras seguimos esperando”, acotó.

De la misma forma otra joven indicó que “acá estamos unas 10 madres, todas somos del barrio Sagrado Corazón, Urbanización España, de Las Tortolitas, a algunas mujeres ya les habían prometido el módulo pero hasta ahora no pasa nada, todas tenemos hijos y necesitamos”.

Otra muchacha relató su situación personal y aseveró que “no me quisieron dar el módulo porque no tenía un tubo de gas ni una cocina, puedo hacer fuego igual para cocinar pero no quisieron, me dijeron que porque no tenía esas cosas no me iban a dar. Yo estuve tres días en un corte de ruta la vez pasada, soportamos lluvia, sol, de todo y nos dijeron que nos vayamos tranquilas a nuestras casas que iban a solucionar, pero cuando me visitaron no me quisieron dar porque no tenía cocina, pero ¿acaso no puedo hacer fuego?, soy pobre, de dónde quieren que saque para comprar”.

“Ella tiene una hija de un año y seis meses, lo que tiene lo tiene gracias a la AUH, sale a hacer changas sola, trabaja como puede”, acotó otra mujer sobre el caso de la joven.

“Nos habían prometido en aquel entonces una solución entonces nos fuimos, esperamos, fuimos al ministerio, nos dijeron que esperemos, pero sigue todo en la nada, solo traen gente que les conviene a ellos y les dan el módulo”, dijo.

“Vamos a aguantar esto hasta que nos den una solución, estamos así hace mucho tiempo, yo por ejemplo estoy hace 4 años anotada con mis hijos y hasta ahora nada, incluso le hice una carta al gobernador”, expresó otra madre.

Asimismo, advirtieron que para levantar el corte, “nos tienen que venir a buscar a todas con la llave en mano de los módulos, no que estén preguntando si tenemos o no cocina, heladera, todas necesitamos, no vamos a estar haciendo esto en vano, necesitamos los módulos para nuestros hijos”.

Para finalizar, aseveraron que se encontraban en la ruta desde las 6 de la mañana, “estamos hace 3 días sin dormir, vamos y venimos al ministerio, tengo una herida porque hace dos meses me operé de la vesícula e incluso así fui caminando al ministerio, incluso una vez tenía una sonda y me tuve que ir así a hablar con ellos, no podemos esperar más, necesitamos una solución”.

