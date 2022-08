Grupo de personas se organizan vía Facebook y llevan solidaridad a los que más necesitan

Compartir

Linkedin Print

Guillermo Ramírez de «Equipo Solidario», grupo que se encarga de juntar donaciones a través de vivos de la red social Facebook y llevarlas a la gente que más necesita en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la labor que realizan.

Ramírez comenzó diciendo, «Equipo Solidario está compuesto además por Celso Bobadilla, Héctor Pintos. Nosotros hacemos videos en vivo por Facebook. En particular yo, hago mis transmisiones a las 19 horas hasta las 21, ahí empieza Celso Bobadilla de Alberdi desde las 21 horas en adelante, con ellos hemos formado este hermoso grupo solidario».

«En estas transmisiones, las personas que tienen alguna necesidad se ponen en contacto con nosotros, por ejemplo, si se les incendia la casa o bien necesitan un medicamento. Pedimos que ayuden a estas personas, somos un nexo entre la persona que necesita y el que puede ayudar», añadió.

«Estamos llegando a muchas personas, siempre nos manejamos a través de Facebook, tomamos la iniciativa de recurrir también a los medios de comunicación para que nos den una mano con el tema de la difusión de la página», contó.

«Es muy lindo que las personas se sientan contenidas, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, pero solo venimos a darle un poco de ayuda a las personas que están pasando un momento difícil», manifestó.

«Hemos llevado muchas soluciones a las personas y nosotros lo que queremos es ayudar a las personas para que no se sientan solos ante alguna necesidad. Creo que todos y nosotros desde nuestro lugar podemos aportar nuestra ayuda, pero también hay personas que lo van a poder hacer desde sus casas. La gente es la protagonista», se explayó.

Entrega de donaciones a una

persona que sufrió un siniestro

vial

«Nosotros por medio de Equipo Solidario hemos logrado juntar un poco de dinero y algunas otras cosas para esta persona que sufrió un siniestro vial y que necesitaba dinero para pagar algunas cosas. Todo le fue entregado a la esposa que sufrió este inconveniente y que se encuentra internado en el Hospital Central», cerró.

Compartir

Linkedin Print