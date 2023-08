Grupos definidos para la Basketball Champions League

Quimsa, Boca y Obras ya conocen a sus rivales para una nueva edición de la BCLA. Este miércoles en la sede de FIBA Américas en Miami, se realizó el sorteo oficial de los grupos de la quinta temporada de la Basketball Champions League Americas. Quimsa, Boca (campeón y subcampeón del a Temporada 2022/23) y Obras (equipo mejor ubicado en el ranking según el criterio FIBA 361 que abarca LN, LDD, LFB y 3×3) estarán dentro de los 12 equipos de todo el continente que irán en búsqueda del título. Por Uruguay, el actual monarca Hebraica Macabi y el finalista Nacional. Están de regreso el campeón de Chile, la UdeC y el de Nicaragua, Real Estelí. Halcones de Xalapa es el representante de México y por primera vez Venezuela está presente con el campeón de su liga, Gladiadores de Anzoátegui. Los tres conjuntos brasileños del certamen se darán a conocer más adelante. El director ejecutivo de la Oficina Regional de FIBA en las Américas, Carlos Alves, junto a María del Mar Torres y Moisés Linares, fue uno de los anfitriones del sorteo, que se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube de la BCL Americas. En la ceremonia se anunció que el Grupo A fue asignado con anterioridad por razones geográficas y logísticas. Allí quedaron ubicados los equipos Real Estelí (NCA), Halcones de Xalapa (MEX) y Gladiadores de Anzoátegui (VEN). Por tal razón solo se sortearon los Grupos B, C y D. En el procedimiento se indicó que no podrían formar parte del mismo grupo dos clubes del mismo país. Los equipos fueron colocados en cuatro bombos, repartidos de la siguiente manera: Bombo 1: Los tres equipos líderes de sus ligas (Quimsa, Hebraica Macabi, Brasil 1) Bombo 2: Los dos equipos brasileños restantes (Brasil 2, Brasil 3) Bombo 3: Los dos equipos argentinos restantes (Boca Jr. Obras) Bombo 4: Los 2 equipos finales: (Nacional, UdeC). Estos fueron los resultados del sorteo: Grupo A: Real Estelí, Halcones de Xalapa, Gladiadores de Anzoátegui Grupo B: Quimsa, Brasil 2, Nacional Grupo C: Hebraica Macabi, Brasil 3, Boca Jrs. Grupo D: Brasil 1, Obras, UdeC. La Temporada 5 de la BCL Americas, iniciará el 13 de diciembre, con los 12 clubes disputando la Fase de Grupos. Después, los ocho mejores conjuntos avanzarán a los Cuartos de Final, previstos del 4 al 10 de marzo y allí batallarán por llegar a la etapa final que se jugará en abril de 2024. SESI Franca de Brasil, es el vigente campeón de las Basketball Champions League Americas. El monarca de esta edición asegurará su lugar en la Copa Intercontinental FIBA de 2024.

