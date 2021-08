Guadalupe Lucero: a más de dos meses de su desaparición, la mamá denuncia que la investigación no tiene rumbo

Compartir

Linkedin Print

Tras más de dos meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña de cinco años que fue vista por última vez en San Luis el 14 de junio pasado, su madre Yamila Cialone criticó a la policía de San Luis y consideró que “no hubo rumbo en la investigación”. Una nueva pista indicaría que la niña fue sacada de la provincia.

“Mi bronca es que a dos meses de que ellos tenían ropa de Guadalupe que se sacó antes de ir a la casa de la tía, no dieron con ella ninguno de los perros y esta persona con una zapatilla que yo tenía guardada en una caja pudo hacer más de lo que ellos hicieron en dos meses”, dijo en una entrevista televisiva.

Asimismo, opinó que “no hubo rumbo en la investigación. Yo pedí a este señor Santiago Díaz (integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina) a los pocos días que Guada desapareció, le mande un mensaje al ministro de seguridad, diciéndole que necesitaba que traigan a esta persona. Ellos me mandaron un audio diciéndome que ya se encontraba gente capacitada, que cualquier cosa si necesitaban iban a avisar”.

El hombre, integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina, pudo dar con el último rastro de la niña.”Dio con esta pista de que a Guada la sacaron por ruta”, dijo Cialone y agregó: “Yo sé que hubo cosas, como un cigarrillo al que no le dieron importancia, que Santiago lo encontró el sábado y lo levantaron el domingo cuando yo reclamé que lo levantaran porque si el perro lo vio como un rastro ¿por qué no se levantó? Y después de discutir decidieron levantar el cigarrillo aunque la bioquímica de San Luis dijo que no se podía encontrar nada de ahí, pero el cigarrillo tiene el olor a Guadalupe”.

La mamá de Guadalupe contó que el investigador le dijo que la persona que se la llevó quizás al manipular a la nena y después tirar el cigarrillo quedó el olor de ella en el mismo cigarrillo y expresó su bronca porque la primera pista que surgió después de dos meses.

Descartó completamente la posibilidad de que se trate de una venganza narco: “Cuando se perdió Guada, hay un campo cerca de la casa, donde justo esa noche había gente drogándose, entonces los mismos chicos de la cuadra empezaron a circular ese rumor, pero nada que ver”.

“No se donde está mi hija, es lo que me pregunto todos los días. La voy a encontrar, me cueste lo que me cueste, voy a pelear con quien tenga que pelear pero la voy a encontrar. Es lo que yo quiero, tenerla con vida. Si me la arrebataron con vida ella tiene que volver conmigo con vida”, afirmó.

Compartir

Linkedin Print