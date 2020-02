Guanes: «La designación de Ricardo Alfonsín como embajador de la oficina en España es un símbolo fuerte»

Compartir

Mariano Guanes, integrante del Movimiento Alfonsinista en Formosa, explicó que la reciente designación de Ricardo Alfonsín, como nuevo embajador de la oficina en España es un símbolo fuerte, es una muestra de lo que pretende este gobierno nacional que no es más que la participación democrática, la inclusión, con muestras reales de federalismo en la construcción de un país más justo y solidario para todos.

“Yo creo, que si vamos a realizar un análisis, tenemos muchos detalles porque la embajada de España es muy importante, porque económicamente, comercialmente, diplomáticamente es emblemática, es, si se quiere, la puerta de acceso al Mercado Europeo, pero fundamente lo que yo destaco acá es el sentido de apertura que tiene en este caso el Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, en pensar en un hombre de la característica y la trayectoria de Ricardo Alfonsín, que de hecho yo creo que esta a la altura de las circunstancias, es una persona muy formada, y lo que a nosotros nos representa, es que uno analizando y tirando un poquito la cosa para atrás, se da cuenta que no hemos estado tan equivocados, porque Ricardo Alfonsín se ha tomado el tiempo que necesitaba tomarse con la mesura que le exige a él su condición de “hijo de” para tomar la decisión que tomó de acompañar este proceso, de acompañar este modelo, de apoyar esta política, de sumarse a esta trinchera y lo hizo con el tiempo y con responsabilidad que merece éste tema”, dijo Guanes.

“Por eso entendemos, que nadie puede hablar de un apresuramiento, nadie puede hablar de una ambición desmedida, entonces es un gesto importantísimo del Presidente de la Nación pero también es un gesto de responsabilidad muy grande como dirigente político de Ricardo Alfonsín, que a nosotros no es que nos argumenta para salir a decir “-vieron que nosotros no estuvimos equivocados” o salir a hacer pamentos y decir que uno tenía razón. Pero, es bueno entender que las cosas, el tiempo y la dinámica de la política va poniendo todo en su lugar, y esto, la verdad que es absolutamente refrescante para la política nacional en general”, remarcó.

“Esto no es un hecho aislado, no es caprichoso tampoco, hace poco tiempo la Convención Nacional que es el órgano madre del partido radical se pronunció públicamente diciendo que Cambiemos tenia certificado de defunción, que como alternativa política ya no existía y que el organismo radical debía revisar de cara al futuro lo que iba hacer para seguir formando parte de la vida política del país, esa fue la posición de la convención del partido, no es una cuestión ni sectorial ni de ocurrencia ni de uno ni de otro, o sea que eso marca claramente que si hay radicales que están en el campo nacional o popular, que Sí, que hay radicales que siguen teniendo un pensamiento nacionalista dentro de la estructura partidaria, pero que ellos se encuentran con que por ahí la dificultad que los hombres siguen teniendo intereses personales y siguen privilegiando ese tipo de intereses y sosteniendo una estructura de cascara absolutamente resquebrajada como es Cambiemos”, sostuvo Guanes.

Igualmente agregó, que digamos, así, que todo esto me parece que va a traer un análisis mas profundo de la dirigencia, de la militancia y creo, que el caso de Alfonsín, tiene un peso histórico y propio y de ninguna manera va a ser el último, así que de cara a eso nosotros creemos que cada vez mas gente que piense que la política es la única herramienta de transformación se va a ir sumando a este proyecto”.

“Nosotros, somos un espacio político, nos gusta autodenominarnos como el espacio alfonsinista en la provincia, somos Causa Provincial, la mayoría, que ocupamos este espacio político, provenimos del radicalismo, digo la mayoría, porque tenemos casos de gente que vienen de otro espacio político o del mismo peronismo, que dentro de este espacio; -que nos permitió en su momento generar el gobernador de la Provincia, a partir de su convocatoria-, vamos teniendo actividades y presencia en todos los distritos de la provincia. Tenemos referentes que ocupan cargos en la gestión como el caso de Rafael Nacif en ingeniero Juárez, de Celia Robles en Villa Escolar, tenemos concejales en Pozo del Tigre, en los municipios que gobernamos, una participación muy importantes con dirigentes destacados en la zona norte como Cesar Yoyot, acá en el sur Kelo Cerdán cuatro veces concejal por el partido, presidente del partido, o sea, gente que tomó la bandera de esta lucha, de esta causa, donde estamos todos los que creemos en un gobierno para el pueblo, en un espacio nacional y popular y aprovechando repito la convocatoria nacional que tuvimos en su momento”, destacó.

Y fue, en ese contexto que detalló, que «ninguno de nosotros ha abandonado nuestra matriz, nuestras raíces, nuestra ideología política, porque nosotros decimos siempre, no nos trajeron acá para hacer peronismo, que para eso están nuestros amigos del partido justicialista que lo hacen bien, a nosotros nos convocaron para construir entre todos y colaborar dentro de lo que es una herramienta gigantesca de transformación social que es el gobierno formoseño”.