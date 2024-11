Guardiola se hizo daño a sí mismo tras la increíble remontada de Feyenoord

Luego del empate ante el cuadro neerlandés por la Champions League, el DT español apareció en conferencia de prensa con varios arañazos en la cabeza y un pequeño corte en el tabique.

Pep Guardiola apareció en conferencia de prensa con varios arañazos a la altura de la cabeza y un pequeño corte en el tabique.

Tras la heroica hazaña de Feyenoord ante Manchester City por Champions League, que se recuperó de un 3 a 0 y logró un agónico empate 3-3 en el Etihad Stadium, el entrenador del cuadro inglés Pep Guardiola apareció en conferencia de prensa con varios arañazos en la cara, la cabeza y un pequeño corte en el tabique.

Atónito por la condición del DT español, un periodista le preguntó en rueda de prensa: “Perdón por irme de tema, pero veo que tenés algunos cortes”. El exfutbolista no evitó responder la pregunta: “Sí, me corté usando mis dedos, mis uñas”. “¿Y por qué hizo eso?”, repreguntó el hombre. “Quería hacerme daño”, cerró Pep.

Manchester City lleva cinco derrotas y un empate en seis partidos. Su próximo rival, en el marco de la liga local, será Liverpool. El pasado jueves, Guardiola firmó la extensión de su contrato por dos años más. Dos días después, los ciudadanos cayeron por 4-0 ante Tottenham de locales.

“Con solo tres chances, nos sacaron el triunfo. Es lo que es. Es difícil de digerir lo que pasó. El partido estuvo bien. Metimos tres goles. Podríamos haber hecho más, hacer muchas cosas más. Pero decidimos regalar un gol. Y debido a nuestra inestabilidad, nos empataron”, analizó el entrenador en otro tramo de la conferencia sobre lo sucedido.

“¿Qué podemos hacer? No fuimos capaces de controlar los últimos minutos. Descansaremos uno o dos días y nos prepararemos para Anfield [el estadio de Liverpool]. Entiendo perfectamente que la gente esté desilusionada. Vienen acá a ver a su equipo ganar y es normal que nos abucheen después de este partido”, acotó.

Y cerró la idea: “Aprenderemos para el futuro. Fue, es y seguirá siendo una temporada difícil para nosotros. Tenemos que aceptarlo. Hoy, desafortunadamente, algo pasó. Parece que por momentos no somos lo suficientemente fuertes. Tenemos que tratar de evitar cometer más errores”.

No esquivó hablar tampoco sobre cómo vive la crisis del equipo inglés como entrenador y persona: “Estoy muy decepcionado. Siento como si hubiésemos perdido. Ellos [Feyenoord] simplemente esperaron a que nosotros les ofreciéramos el control de la pelota. Nos metieron uno y se abrió el arco”.

“El resultado es muy importante para nosotros. Íbamos perdiendo 3-0 ante el Manchester City, que para mí es el mejor equipo del mundo, pero fuimos capaces de reaccionar con esos tres goles al final. Debemos estar satisfechos”, valoró de otro lado el entrenador del Feyenoord, Brian Priske, también en rueda de prensa.

El conjunto dirigido por Guardiola pasó de un contundente 3 a 0 en el minuto 75 a un amargo 3 a 3. El doblete de Erling Haaland y el tanto de Ilkay Gündogan parecían sellar el triunfo citizen, pero el último cuarto fue una pesadilla para el campeón inglés, que vio cómo su rival neerlandés se ponía a su nivel.

En la primera parte de este martes el Feyenoord dio más de un susto, pero un penal transformado por Haaland (44) puso a los locales con ventaja antes de irse a los vestuarios. El inicio del segundo tiempo parecía dejar todo aun más claro. En un rechace tras un tiro de esquina, Ilkay Gündogan (50) lanzó una volea desde el área chica y, entre una nube de rivales, consiguió el segundo, mientras que Haaland (53) marcó poco después, metiendo el pie para llegar a un pase de Matheus Nunes. Tres goles arriba y faltaba más de media hora.

Con tres goles de ventaja, Guardiola -que está en su peor racha de resultados desde que se unió al City en 2016- parecía poder respirar tranquilo, pero nada más lejos de la realidad. Un error de Josko Gvardiol, jugador de la selección croata, le permitió al argelino Anis Hadj-Moussa (75) iniciar la remontada. En el 82, el argentino nacionalizado mexicano Santi Giménez acercó al Feyenoord, empujando casi sobre la línea, y el eslovaco David Hancko (88) selló el empate 3-3 al culminar un contragolpe liderado por el brasileño Igor Paixao.