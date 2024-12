Guatemala: muy buen aporte de Formosa para las medallas de Argentina en el Pentathlon Moderno

Los atletas argentinos sumaron seis doradas, tres plateadas y dos de bronce en el Campeonato Panamericano Open y Sudamericano U13, U15, U17 y U19 realizado en Guatemala con 95 participantes de 11 países.

El seleccionado juvenil de pentatlón moderno cerró una gran actuación con 11 podios en el Campeonato Panamericano Open y Sudamericano U13, U15, U17 y U19 que se llevó a cabo en el Colegio Austríaco de la ciudad de Guatemala del 29 de noviembre al 1 de diciembre con la participación de 95 atletas de 11 países. Argentina, que viajó con siete deportistas, obtuvo seis medallas doradas, tres plateadas y dos de bronce.

“Todos los chicos tuvieron un muy buen desempeño, inclusive por arriba de nuestras expectativas. Creíamos que por ahí el contexto los podía complicar o jugarles una mala pasada, pero nos sorprendió el buen nivel de los chicos argentinos y en líneas generales los resultados fueron muy buenos”, explica Lucas Mattioli, director Técnico Nacional.

El equipo argentino se quedó con tres medallas en las pruebas panamericanas, con la dorada de Joaquín Serio en individual U19 y del relevo mixto U15 de Catalina Serio y Valdir Fernández, y el bronce del relevo mixto U19 de Joaquín Serio y Luz Fernández.

A nivel sudamericano, se obtuvieron cuatro doradas (Joaquín Serio en Individual U19, Catalina Serio en Individual U15, Serio y Fernández en Relevo mixto U15 y prueba por equipos femeninos U17 – Serio, Fernández y Teti-). Mientras que, Celeste Waldovino y Franco Suárez, relevo mixto U17, Joaquín Serio y Luz Fernández, relevos mixtos U19, y Luz Fernández, individual U17, lograron la medalla plateada y Alma Teti, individual U17, se quedó con un bronce.

“Es la primera vez que viajamos con un equipo tan federal, además de los chicos de Buenos Aires tuvimos de Formosa, La Rioja y Chubut. Esto hace que la realidad de los chicos sea distinta y llegan con distintos niveles, pero tuvieron un muy buen desempeño y nos sorprendió el nivel que mostraron en un torneo como este”, cuenta Mattioli, que estuvo junto a los entrenadores Leandro Corradini y Dolores Collante al frente de la delegación nacional que integraron Alma Teti, Catalina Serio, Valdir Fernández, Franco Suarez, Celeste Waldovino, Luz Fernández y Joaquín Serio.

Los hermanos Joaquín y Catalina Serio participaron en seis de las once medallas que logró el equipo argentino siendo grandes protagonistas de la buena actuación nacional en Guatemala. “Esta medalla significa mucho para mí, después de un año muchos altibajos con entrenamiento y con una planificación marcada se llegó y se puede decir que es mi mejor medalla hasta el momento”, cuenta Joaquín.

“Yo empecé por mi papá, que le preguntó sobre algo que tenga que ver con atletismo Guillermo Filippi, que fue su entrenador de chico, y le recomendó penta. Al principio no me gustaba mucho el deporte porque no me salía nada (risas), pero al entrenar vi que no era tan malo y me llamaba mucho la atención el tema del tiro carrera. Cata empezó al verme entrenar, veía como usaba la pistola o la espada y le llamaba la atención”, cuenta el juvenil oriundo de Sarmiento, en la provincia de Chubut.