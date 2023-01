Guaycolec es la opción para disfrutar de la naturaleza en estas vacaciones

La ingeniera zootecnista Ivana Iker informó que, en estas vacaciones de verano, arrancando el 2023 en el mes de enero, la Reserva de Animales Silvestres Guaycolec en la provincia de Formosa, abrirá los días viernes, sábado y domingo, de 9 a 17 horas.

En ese sentido, describió: “Los visitantes van a poder hacer uso de las instalaciones, contándose con parrilleros, bancos en el camping, parque en general y además con sanitarios nuevos para la comodidad de todos. Aparte de eso, podrán acceder al sector de animales, con paseos guiados en el horario de las 11 y las 14”.

“A su vez, el Ministerio de Turismo colaborará con estas acciones, a través de actividades deportivas, juegos recreativos y de educación física para los más chicos”, agregó.

Y todo ello, remarcó: “Protegiendo siempre el ambiente para que, aparte de pasar un lindo momento, se lleven una enseñanza en lo que es conservar la naturaleza para la supervivencia de la especie; una actividad que a lo largo del año, nos dedicamos a hacerlo también con las escuelas que nos visitan”.

Por eso mismo, resaltó la ingeniera que “el desafío en estas vacaciones es enfocarnos en los chicos: en transmitirles el mensaje de no tirar basura, cuidar los animales, montes y bosques, no fomentar el comercio ilegal de fauna silvestre, en fin, los vamos a recibir afectuosamente”.

Asimismo, mediante un convenio con LAFORMED, durante todos los días, se les entregará a los visitantes productos como repelentes y elementos para fumigar los espacios.

“En la zona de parrilleros, se podrán hacer asados en un sector que está permitido. Y solicitamos que no se lleven mascotas y que no tiren residuos, sino que lleven algo para juntarlos, ya que es una reserva natural”, finalizó.

