Guaycolec reabre este finde largo y reafirma su compromiso con la fauna silvestre

La Reserva de Animales Silvestres “Guaycolec” abrirá sus puertas al público este domingo 15 y lunes 16 de junio, día de feriado nacional, ofreciendo a las familias formoseñas y a quienes visitan la provincia una oportunidad para disfrutar de una jornada en contacto directo con la naturaleza.

Este espacio, único en la región, no solo es un lugar de esparcimiento sino también un centro fundamental para el rescate, recuperación y cuidado de animales silvestres heridos o víctimas del mascotismo ilegal. En sus instalaciones, estos ejemplares reciben atención especializada por parte de profesionales que trabajan día a día para su rehabilitación, con el objetivo de reinsertarlos en su hábitat natural siempre que sea posible.

Durante las jornadas del domingo por Día del Padre y lunes feriado por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, los visitantes podrán recorrer los senderos del predio, disfrutar de áreas equipadas con parrilleros, mesas, bancos y sanitarios, así como también de un sector de juegos para los más pequeños.

El horario de ingreso será desde las 9 hasta las 16 horas, con entrada libre y gratuita.

Además, se ofrecerán visitas guiadas a las 11 y a las 14 horas, donde el personal especializado brindará información sobre los animales rescatados, sus historias y el trabajo de conservación que se realiza en la reserva. Estas recorridas constituyen una valiosa experiencia educativa para toda la comunidad, promoviendo la conciencia ambiental y el respeto por la vida silvestre.

Desde la organización se recuerda a los visitantes la importancia de cuidar este entorno natural. Entre las recomendaciones se destacan: llevarse los residuos generados, utilizar exclusivamente los espacios habilitados para hacer fuego, no ingresar con mascotas ni bebidas alcohólicas y respetar el horario de cierre del predio.

Guaycolec se consolida como un lugar clave para el fortalecimiento de la educación ambiental, la valoración de la biodiversidad local y el compromiso social con la conservación. Visitar la reserva no solo es una manera de disfrutar al aire libre, sino también una invitación a reflexionar sobre la importancia de proteger la flora y fauna.