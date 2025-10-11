Güemes: aprehendieron a un hombre en una zona rural

Efectivos de la Comisaría Sargento Raimundo Avendaño, de la localidad de General Güemes, detuvieron al presunto autor de la sustracción de una ternera de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional N° 86, frente al campo Santa Marta.

Los policías realizaban tareas de prevención por la Ruta Nacional N° 86, cuando hallaron restos de faena a la vera de la ruta, luego llegó un hombre y reconoció el animal como de su propiedad.

Tras un seguimiento de huellas y rastros de sangre, los uniformados se trasladaron hasta un establecimiento, donde hallaron más indicios.

Luego detuvieron a un hombre de 30 años, como presunto autor del hecho, hallándose en su poder elementos de interés en la causa.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, a cargo de la Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó allanar la casa del imputado.

Durante la requisa secuestraron carne vacuna de reciente faena y armas blancas con manchas de sangre fresca, que resultan de interés para la causa.

Los secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.