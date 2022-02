Guercio y Romero compartieron la primera foto de Luca Gael: «Llega para aportar más amor a nuestra familia»

Compartir

El futbolista Sergio Romero y la modelo Eliana Guercio fueron papás de un hermoso varón, el cual nació por cesárea en el Sanatorio Otamendi, en Argentina. Luca Gael es el nombre del nuevo niño que se suma a la familia del arquero y la modelo. Sergio publicó en su Instagram la primera foto de su bebé, sumado a un mensaje en donde le da la bienvenida a su nuevo hijo.

Romero y Guercio ya tenían tres nenas: Jazmín, Chloe y Meghan. A tan solo un día que dieran a conocer públicamente el sexo del bebe, Eliana dio a luz a su cuarto hijo. El nombre del nene era toda una incógnita y, recién cuando nació, este jueves, se reveló que se llama Luca Gael.

Para celebrar la llegada del niño, el ex arquero de la Selección Argentina subió una publicación en sus redes sociales expresando su felicidad y alegría por el nacimiento del sexto integrante de la familia. Además, dio detalles del peso de Luca al nacer y agradeció al sanatorio Otamendi por la atención.

“Con absoluta felicidad anunciamos la llegada de Luca Gael a nuestras vidas. Luca nació con 3 kilos y 605 gramos, en el @sanatoriootamendi. Estamos totalmente agradecidos a todo el personal del sanatorio”, expresó Chiquito. Además, el arquero agregó: “Luca, quien llega para aportar aún más amor a nuestra familia, Jazmín, Chloé, Meghi, Eli y Sergio, les damos las gracias por los hermosos mensajes que nos han hecho llegar”.

Recién el miércoles, en su cuenta de Instagram, Guercio dio a conocer el sexo del bebe, un día antes que naciera. La modelo compartió una foto junto al arquero y escribió: “Con Sergio Romero estamos transitando los últimos días de esta maravillosa etapa. Como padres nos preguntamos constantemente qué podemos hacer para asegurarnos una vida feliz y sana para todos nuestros hijos. Ahora, con la llegada del varón, me sentí acompañada desde el primer día”.

Guercio y Romero se casaron en octubre de 2008 y hace meses, al cumplir un nuevo aniversario de matrimonio, el deportista usó su cuenta de Instagram para celebrar el acontecimiento. Junto a un collage donde reunió fotos familiares y otras de besos apasionados, escribió: “¡Reina de mi vida! ¡Gracias por bancarme en todas, acompañarme en todas, estar en todas y por sobre todo, por hacerme el papá más feliz del mundo con estas tres hermosas princesas que me diste! Te amo, loquita hermosa”. Guercio se enterneció al leer esa romántica declaración, y le contestó en el mismo tono: “Te amo, hermoso de mi vida, más que a mí debemos agradecerle muchísimo a Dios esta familia única que tan felices nos hace. Te amo como el primer día, corazón, mi todo por siempre”.

Otras muestras virtuales de que su relación está más fuerte que nunca recae en las descripciones de sus respectivos perfiles de Instagram. La ex vedette se declara: “Enamorada de mi bella familia”, y el arquero se presenta como “Esposo de Eliana, papá de Jazmín, Chloe y Meghan”. Cada Día de los Enamorados se felicitan mutuamente en las redes sociales y aseguran que son “el amor eterno” del otro. Su inmensa felicidad se corona con la posibilidad de agrandar aún más la familia, y esperan ansiosos el día en que conozcan personalmente al nuevo integrante.

