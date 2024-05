Guerra en la Corte: reclamos, traiciones y sospechas bajo la sombra del juez Lijo y la motosierra de Milei

Luego de una inestable détente posterior a la nominación de Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla para integrase a la Corte Suprema de Justicia, la interna política en el máximo tribunal volvió a estallar públicamente.

La chispa que incendió la pradera es la creación de una nueva secretaría penal para procesar un lote de los expedientes que llegan al cuarto piso del palacio de Tribunales, pero ese detalle burocrático sólo es la última pátina de maquillaje sobre el campo de batalla que desde hace años mantiene a la Corte partida en dos. Vamos a la información: este viernes, en una breve resolución, la «mayoría estable» del máximo tribunal creó una Secretaría Penal Especial, debido a que «desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes» de esa naturaleza que llegan a la Corte.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la resolución dispuso asignar a la nueva secretaría todas las causas de competencia penal que hasta ahora tramitaban ante la Secretaría Judicial 3, referidas a juicios de lesa humanidad, competencia originaria de la Corte, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus. También resolverá los reclamos de competencia en causas penales. El resto de los temas penales permanecerá en la Secretaría 3.

Pero lo que en apariencia no era más que un trámite administrativo reveló la ira de Ricardo Lorenzetti, el cuarto ministro del tribunal que está enfrentado a sus colegas en todas las cuestiones de superintendencia del tribunal, es decir en el manejo político en la cima del Poder Judicial.

Lorenzetti denunció «la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema. Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición».

«Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte», escribió Lorenzetti, una congoja supuestamente causada por «una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal, como pocas veces se ha visto en este Tribunal.»

El expresidente de la Corte denunció que «en todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige. Además, esas medidas no se basan en necesidades concretas, ni en urgencias».

En su dura respuesta, Lorenzetti encendió la primera bengala que ilumina la clave política del texto: «siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos.»

En estas pocas palabras se cifra el desvelo central del ministro en los últimos meses: que el plan de sumar a su ahijado Ariel Lijo a la Corte no se vea limitado por un set de acciones preventivas que minen el terreno.

Revelada entonces la clave en que debe leerse el desahogo del viernes, Lorenzetti explicó que las demoras en los fallos y su acumulación se deben a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, cuya responsabilidad es del presidente Rosatti. «Había casi trescientas causas trascendentes y casi sesenta mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito», disparó.

«Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios.» Clarísimo.

Según la mirada de Lorenzetti, «la real intención» de la creación de la nueva Secretaría Penal «es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza. Si se consiente este criterio, se hará lo mismo con otras secretarías del tribunal, dividiéndolas y creando nuevos cargos con nuevas personas controladas, lo que es inadmisible.»