Guido Suller puso en venta la mansión diseñada por él mismo: «A veces casi no tengo fuerzas»

Aunque su estilo desenfadado y mediático es lo primero que se refleja de Guido Suller, el arquitecto y expiloto de aviación es un hombre que suele meditar largamente las decisiones en su vida. En esta oportunidad, hace unos días comunicó que emprenderá un rotundo cambio de 180 grados, que lo llevará a vivir con un estilo completamente diferente al que lleva hasta el momento: se decidió a vender su mansión que diseñó él mismo.

“Es hermosa la casa, hermosa, es de revista. Pero siento que le falta vida, que es muy grande, que la hice pensando en formar una familia que no lo logré”, comenzó diciendo el mediático en un reel que publicó en su cuenta de Instagram. De inmediato, el posteo se llenó de likes y de comentarios que le preguntaban a Guido acerca de este cambio.

Acto seguido, continuó dando más detalles sobre este giro en su vida. “Y entonces me parece que volver a empezar, aunque ya soy grande y estoy cansado y casi no tengo fuerzas a veces, porque me hago el canchero, como un jovencito, pero soy grande”, destacó. Luego, se refirió a sus ganas de seguir su día a día en otro lugar. “A veces digo ´¿y si vuelvo a empezar?’, y a veces tengo ganas de irme a la cabañita que tengo en Ushuaia y quedarme ahí en la montaña. O a veces tengo ganas de si pudiera vender esto y comprarme un campito, una chacra, donde haya animales, me gustan los perros, y mucho. Me gustaría tener gallinas pero no para comer sino para que pongan huevos para cocinar, hasta una oveja me gustaría, conejos, me gustan mucho los animales y acá no puedo tenerlos”, reflexionó al aire mientras sus seguidores le brindaban palabras de apoyo: “Guido, sé del esfuerzo y todo lo que le pusiste a esa casa. Todo lo espiritual, personal, humano, lo banco. Pero hay algo lamentable que no podemos predecir y es nuestra etapa donde ya es momento de relajar, de no preocuparnos por trabajar para mantenernos, comprar remedios, pagar impuestos o pagar por servicios para nuestro cuidado. Anda a tu cabaña en el sur, pero mantené tu casa que serán tus ingresos que te ayudarán en esa etapa. Alquilala temporalmente, o como quieras, No te desprendas sentimentalmente ni económicamente. ¿Suena materialista? Llamalo como quieras. Yo lo llamo el salvavidas para cuando lo necesite. Tu casa es hermosa”, le dijo un eternauta sobre su decisión de vender la mansión que ideó él mismo y que tanta dedicación le puso a lo largo de los años.

En diálogo con A la tarde, el ciclo de América, Guido había contado cómo será el proceso de venta, con muebles incluidos. “Hoy la tasaron. Tiene 300 metros cuadrados sobre un lote de 1200 metros, con vista al lago y la pileta es de desborde… La vendo así, con muebles, porque la casa de campo tiene otro estilo. Esto es más minimalista. No se puede hablar de precios en un país que está así como está”, comentó con la ilusión de quien está decidido a emprender un cambio en su vida.

“Es aquí donde se han llevado a cabo las famosas cenas que concluirán el 13 de mayo, coincidiendo con mi cumpleaños, ya que planeo poner la casa en venta. La mansión Süller está en el mercado, la casa está en venta. Me dispongo a mudarme al campo”, anunció rotundamente para comenzar una nueva etapa. Cabe destacar que el mediático invitaba al público a ir a cenar a su casa, en exclusivas comidas que él mismo cocinaba. Así, pasó largas veladas de fines de semana e, incluso, para las Fiestas de fin de año.