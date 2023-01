Guillermina Valdés explicó contundente por qué se separó de Marcelo Tinelli

En una entrevista con Socios del Espectáculo, la ex del conductor reflexionó sobre el fin de la pareja.

Guillermina Valdés se instaló en Mar del Plata para hacer temporada de teatro. Desde allí, charló con Socios del Espectáculo y, finalmente, explicó contundente por qué se separó de Marcelo Tinelli.

«Yo sé que Marce me hubiera acompañado y apoyado en venir acá a hacer temporada… Él se caracteriza por eso, qué te voy a decir, es así, él era así, siempre fue así”, contó Guillermina sobre su ex y padre de su hijo, Lolo.

Entonces, el panel quiso saber por qué si tenían ese tipo de relación tan cercana se separaron. Y Guille fue contundente con su respuesta.

«¡Entonces por qué se separaron! ¿Por qué nos hicieron esto, chicos?», le preguntó Adrián Pallares. «Porque hay un montón de condimentos más en un vínculo, más allá de apoyarse mutuamente. Hay un montón de cosas más”, sentenció Guille.

Separada de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés le dio una nota a El Planeta Urbano y habló a fondo de esta etapa de su vida, en la que está soltera.

«Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción», dijo Guille, el mes pasado.

Y continuó: «Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos».

