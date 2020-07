Guillermina Valdés le puso el freno a un seguidor que cuestionó la educación de sus hijos

Compartir

La regla indica que a los haters no hay que contestarles. Que, a lo sumo, hay que bloquearlos. Y los famosos lo saben. Sin embargo, cada tanto, algún comentario logra sacar de quicio a alguno, que termina dándole entidad a su autor con solo una respuesta. Y esto pasó en la tarde del martes, cuando Guillermina Valdés no pudo contenerse frente a un seguidor que intentó cuestionar la educación de sus hijos.

Cabe señalar que la ex de Marcelo Tinelli no es muy partidaria de exponer a sus hijos en las redes. Sin embargo, a veces se anima a publicar algo de lo que la enorgullece de ellos. Y así fue cómo decidió subir a su cuenta de Twitter un video en el que una adolescente a la que no se le veía la cara tocaba la batería eléctrica. “Hija expresándose”, escribió en el posteo junto a un beso.

El video tuvo más de 70 mil reproducciones y la mayoría de los comentarios elogiaban el talento de la joven. Sin embargo, también aparecieron los mensajes de quienes le preguntaban por el precio de sus expensas, quienes se compadecían de sus vecinos por tener que aguantar esa música y quienes cuestionaban a la muchacha por estar desabrigada cuando el termómetro marcaba una temperatura de apenas 8 grados.

Pero hubo un comentario en particular que logró hacer que Guillermina reaccionara. “¡Perdón, pero qué privilegiado! ¡Con este frío y en short! Que triste desigualdad, estos chicos ni por cerca imaginan lo que es el frío…Y los padres deberían remarcar eso, hay otros que ni zapatos tienen”, escribió un seguidor. Y la empresaria no dudó en salir a responderle.

“No amor, tocar la batería es como una clase de gym, entrás en calor y transpirás…Casi no prendemos calefacción por varias razones que no voy a explicar por acá. Te mando un beso y que tengas una linda tarde”, contestó, con mucha altura, Valdés.

De más está decir que esta respuesta generó muchos otros comentarios, que iban desde los que repudiaban al usuario que la cuestionó hasta los que dudaban de la veracidad de la explicación de Guillermina. Pero ella ya no se molestó en contestarles.

Hace apenas unos días y justo luego de que el conductor de ShowMatch confirmara que se había separado de ella, la empresaria había salido al cruce de una seguidora de Instagram que había hecho referencia a una foto que ella había publicado de Lorenzo, el hijo que tuvo con Marcelo, en pijama.

“No suelo mostrar a mis hijos en las redes, pero este momento quería compartirlo. Cuarenteneando…y pasando de aburrimiento en aburrimiento (yo le digo que esto, lo va a convertir en una persona más creativa). Mamá de 4 tratando de meterle sabiduría al asunto…Fuerza madres”, escribió Guillermina, quien también tiene a Dante, Paloma y Helena de su matrimonio con Sebastián Ortega.

El posteo tuvo más de 1500 comentarios de todo tipo, algunos positivos y otros muy negativos, como por ejemplo el caso de una usuaria que escribió: “¡Era morocho! ¿En qué momento tiene el pelo y las cejas de ese color? ¿Efecto cuarentena o sigue los pasos de la familia? ¿Cirugías, tatuajes y tinta a temprana edad porque no se aceptan tal como son?”.

Indignada, Valdés le contestó: “¡¡Oh my God!! Qué horror este comentario… se puso rubio ¿qué sé yo por qué? Por el sol, por los genes, ni idea… Cuánta maldad tiene cierta gente. A todos mis hijos les cambió el color de pelo en algún momento… De todos modos es increíble la cabeza de cierta gente, impensado”.