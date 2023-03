Guillermina Valdes reconoció que salió con Javier García, el arquero de Boca

Luego de que en LAM mostraran un video en el que se la veía bajarse del auto del futbolista, la modelo rompió el silencio y dio detalles sobre su cita “secreta”

Un año después de la confirmación de su separación de Marcelo Tinelli, con quien estuvo en pareja a lo largo de nueve años, Guillermina Valdes volvió a quedar envuelta en rumores de romance. Esta vez, se la vinculó con el arquero de Boca, Javier García, tras ser filmada mientras bajaba de su auto tras un paseo por la ciudad porteña. Aunque en un principio decidió no hablar sobre ello, en las últimas horas rompió el silencio y durante una nota en A la tarde (eltrece) dio detalles sobre la que habría sido su primera cita.

A mediados del 2022 y después de varios meses en los que trascendieron versiones de múltiples crisis de pareja, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes finalmente confirmación su separación luego de estar nueve años de novios y de haber tenido a Lorenzo, su único hijo juntos.

A partir de ese momento, la modelo protagonizó varios rumores de romances y fue vinculada con otras figuras de la farándula, pero siempre optó por desmentirlo, ya sea a través de las redes o llamándose al silencio y no haciendo caso a las versiones que contaban en los programas de televisión dedicados a la farándula.

El cambio de año no significó un cambio de tendencias y, apenas unas semanas después del inicio del 2023, fueron muchos los que afirmaron que había nacido el amor entre ella y el popular influencer Santiago Maratea. Según informaron en varios portales de noticias, fueron vistos en plena cena en el barrio de Palermo, durante la que se mostraron muy pegados y cariñosos.

Sin embargo, una semana atrás, desde LAM (América) sorprendieron al anunciar un romance explosivo entre la actriz de Botineras y el arquero de Boca Juniors, Javier García. “Lo que voy a mostrar hoy es del jueves a la noche. Ellos hicieron un operativo para que no los enganchen… pero LAM estaba ahí”, advirtió Ángel de Brito, antes de mostrar los videos que servían de prueba.

Al mismo tiempo que en pantalla se reproducía la filmación en donde se veía a Valdes bajando del auto del deportista para dirigirse a su camioneta, el conductor explicó: “Él la pasó a buscar por Palermo, ella estaba esperando en su auto en Avenida del Libertador y cambió de vehículo. Fueron juntos a un lugar de Caballito, en la Avenida Pedro Goyena”. Y agregó: “Estuvieron más o menos dos o tres horas juntos. Hoy, el arquero fue a entrenar con el mismo vehículo. Tapamos las patentes, pero en los dos videos que tenemos se ve y es la misma”.

En un principio, la expareja de Sebastián Ortega optó por referirse a dichas versiones con un contundente tuit en el que escribió: “¡Buen día! Ya vengo respondiendo desde el viernes, no tengo novio, gracias por leerme”. Pero, en las últimas horas, fue interceptada por un móvil de A la tarde en el que admitió haberse visto con el arquero.

“No estoy en pareja”, exclamó. Y, sobre su salida con García, replicó: “Nos vimos una vez, nos quisimos conocer como cualquier persona que se está conociendo con otra”. Dicho eso, se despidió rápidamente del periodista y se negó a revelar si volverán a encontrarse o si quedó en algo de una sola noche.

