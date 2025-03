Guillermo Barros Schelotto: «Primero hay que recuperar el equipo que fue campeón»

Guillermo Barros Schelotto fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Vélez Sarsfield. Así, el Mellizo reemplazó a Sebastián Domínguez, quien dejó de ser el entrenador después de una mala campaña de este año en el Torneo Apertura. Interinamente, se había hecho cargo del equipo el técnico de la Reserva, un histórico del club, Marcelo Bravo. Y el flamante entrenador dejó sus impresiones, con distintos desafíos por delante en el club de Liniers.

El lunes, en Luque, desde la sede de la CONMEBOL, donde se realizó el sorteo de la CONMEBOL Libertadores, el presidente Fabián Berlanga adelantó que, si se definían los detalles, este martes se hacía la presentación oficial y el miércoles empezará a trabajar con el plantel. «Guillermo siempre nos habló de un proyecto a largo plazo, con los chicos del club y utilizar a los más grandes para que transmitan su experiencia», finalizó el máximo dirigente de la entidad velezana. Y él mismo lo presentó en la conferencia, con alegría.

Finalmente, se llegó a un acuerdo y el platense, de 51 años, dirigirá a Vélez. Lo hará en el Apertura, la CONMEBOL Libertadores y la Copa Argentina. Justamente, el Fortín conoció a sus rivales en el Grupo H del máximo torneo continental de clubes y tendrá un duelo especial contra un excompañero de Boca Juniors.

Guillermo Barros Schelotto, que inició las negociaciones con Ricardo Álvarez, el mánager de Vélez, estará acompañado en su cuerpo técnico por su hermano Gustavo y Federico Insúa, como principales ayudantes de campo.

La palabra de Guillermo,

el nuevo conductor de Vélez

En la conferencia, Guillermo Barros Schelotto fue claro, con el desafío particular de darles mucho lugar a los juveniles del club: «Lo primero que quiero decir es que es un orgullo estar en el lugar donde arrancó Carlos Bianchi, que me marcó en mi carrera como jugador. Apunto a un buen proceso, con las buenas Inferiores que tiene Vélez y el desafío. Fuimos claros y llegamos a un acuerdo rápido».

«Vélez tuvo un impacto muy grande en los últimos años, consiguiendo títulos. Hay que darle las herramientas a los chicos para llegar bien a Primera y poder destacarse. El rol se lo irán ganando, a medida que muestren que están bien. Igual pasará con los que no llegan desde las Inferiores. Buscamos volver a tener a Vélez arriba, ya que fue campeón el año pasado. Y en Inferiores por algo ganó los torneos de Cuarta, Quinta y Sexta», agregó.

«Al Pocho Insúa lo conozco, jugamos juntos, nos cruzamos el año último y le dará algo especial. Conoce el club y vino con nosotros, porque es un profesional idoneo. Al equipo lo vi anoche, con mucha actitud. Jugó bien, con buena lectura del momento. Y sacó a relucir la lucha, una característica que siempre tiene este club», dijo el DT.

«Ya sabíamos que tendremos unos días para conocer más al plantel, luego se viene el Apertura y enseguida el arranque de la Libertadores. El esfuerzo de cada entrenamiento tendrá que ver con poder llegar bien al partido contra Riestra y así después con cada encuentro. Este es un desafío muy lindo y muy grande para mí. Por eso tomé la decisión de venir», contó.

«Al ser argentino, uno extraña la cultura de acá y la futbolística, eso por ser de acá pesó para querer volver al fútbol de nuestro país. Ojalá nuestro fútbol siga creciendo y me gustaría en el futuro puedan volver los hinchas visitantes a las canchas», contó Guillermo.

«La diferencia fue notable de diciembre para acá, en todo sentido. Quiero ver a los jugadores y mirar bien lo que se viene. Espero poder ordenar las cosas y que el equipo pueda volver a dar pelea arriba, en el torneo local y en la Libertadores. Queremos disputarles a los equipos importantes cada parada que tengamos», dijo.

«El grupo de la Copa es parejo, con dos rivales que también fueron campeones. Justo con Martín Palermo, el técnico de Olimpia, hablé después del sorteo. Es una simple coincidencia de nuestro pasado como jugadores, pero en la cancha cada uno buscará ganar y darle lo mejor a su equipo», explicó.

«¿Qué le digo a los hinchas? Quiero que reciban bien al equipo contra Riestra. Se debe contagiar al hincha desde el campo de juego. Yo vengo a dar lo mejor de mí para dar lo mejor para Vélez, como pasó en otros equipos del país, como Lanús y Boca, y en Gimnasia como futbolista. Ahora estoy en Vélez y pienso en Vélez», contó.

«No hablé todavía con Carlos (Bianchi), sí Gustavo. Seguramente hablaré en estos días. Tenemos una relación extraordinaria, fue un entrenador increíble. ¿Qué genera mi vuelta? Ni idea, mi expectativa sobre mí no me interesa, sí quiero dar lo mejor para Vélez, más allá del impacto que tenga y lo que se diga. ¿Si Gustavo es tímido? Creo que es al revés (sonrisas). Entre los tres decidimos todo, pero hay una cabeza, pero las decisiones las tomamos entre todos», admitió.

«Estoy más maduro que cuando fui jugador. Tengo muchas ganas y coincidimos con los dirigentes de la idea de cómo jugar. Primero hay que recuperar el equipo que fue campeón y ojalá vaya todo bien. Ojalá pueda repetir lo hecho en Lanús y Boca, como me preguntan, claro que me gustaría. Queremos un equipo que salga a atacar, a ganar, como corresponde con la historia de Vélez. Y trataremos de que vuelva a ser campeón. Buscamos el nivel logrado el año pasado o mejor, si se puede, siempre dándoles lugar a los juveniles del club», comentó.

La vuelta del Mellizo

al fútbol argentino

El Mellizo, que se inició como jugador en Gimnasia y Esgrima La Plata, no dirige desde su paso por la Selección de Paraguay. La posibilidad de encausar la campaña del último campeón del fútbol argentino y de competir en la Libertadores lo sedujo. Vélez no había convertido goles ni ganado en las primeras ocho fechas, con Domínguez de técnico, y con Bravo logró dos victorias seguidas. Hay que tener en cuenta que el equipo pretende levantar cabeza rápido, tras ganar la Liga Profesional en diciembre pasado.

Barros Schelotto tuvo su primera experiencia del otro lado de la línea de cal al frente de Lanús, dónde consiguió grandes resultados. Además de pelear por torneos locales, llevó al Granate a la conquista de la Copa Sudamericana 2013.

Tras un breve paso por Palermo en la Serie A (dirigió sólo cuatro partidos y tuvo un problema con su licenbcia de trabajo), recaló en Boca, su segunda experiencia más larga hasta el momento. Con el Xeneize se alzó con dos torneos largos y cayó en la final de la Copa Libertadores 2018, nada menos que ante River Plate, en Madrid.

Tuvo su primer trabajo en Estados Unidos de la mano de Los Angeles Galaxy antes de pasar al plano internacional. Agarró un fierro caliente con la Selección de Paraguay, donde no logró el milagro de meterlo en la Copa del Mundo 2022. Y estaba libre desde septiembre de 2023.