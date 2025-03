Guillermo Barros Schelotto se acerca a Vélez

Fue inesperado porque la apuesta había sido para iniciar el 2025 pero, fundamentalmente, afrontar el desafío de la Copa Libertadores. Pero la comisión directiva de Vélez Sársfield entendió que era momento de barajar y dar de nuevo. Despidió de su cargo a Sebastián Domínguez, a quien le habían ratificado la banca luego del empate sin goles ante Lanús como visitante, y se pusieron a buscar un sustituto de forma inmediata para encarar las competencias que el Fortín afrontará este año. El nombre de Guillermo Barros Schelotto asomó en primera instancia como un imposible, aunque con el correr de las horas el acuerdo empezó a tomar forma y quedó a punto de sellarse.

La reunión entre las partes fue el martes pasado y de la misma participaron Fabián Berlanga (presidente de Vélez), Ricky Álvarez (manager) y los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Allí se debatieron cuestiones coyunturales vinculadas a lo deportivo. Desde el lado de los entrenadores hicieron un balance contundente luego del intercambio: “Fue positivo”. Al mismo tiempo, fueron enfáticos a la hora de remarcar que no se habló de cuestiones económicos y tampoco de los posibles refuerzos: “Eso es mentira”. Lo que sí aclararon es que pretenden mantener la base y sumar alguna cara nueva si se desprenden de alguna de sus figuras.

Sobre la mesa se debatieron temas como la elegibilidad del defensor Valentín Gómez, quien estuvo a punto de ser transferido al Udinese de Italia por un acuerdo frustrado con el empresario norteamericano Foster Gillett, las jóvenes promesas con las que el Fortín busca cubrir algunos baches que dejó el último mercado de pases, el estudio del fixture de un Torneo Apertura que lo tiene al equipo de Liniers en el fondo de la Zona B y la planificación de cara a la Copa Libertadores.

¿Qué resta para sellar

el vínculo entre Vélez y

Guillermo Barros Schelotto?

En las últimas horas, se mencionó que esta tarde habría una reunión definitoria para el último apretón de manos. Sin embargo, a Infobae le desmintieron que eso vaya ocurrir en la jornada de jueves desde ambas partes. Sí quedaron en seguir las charlas y hasta hubo un contacto con el contador de Barros Schelotto para avanzar en materia económica y el contrato. La extensión del vínculo es un dato no menor: los Mellizos apuntan a firmar hasta diciembre de 2026, pero la directiva fortinera preferiría hacerlo hasta fines de 2025 y fijar una opción para estirarlo por un año más.

“Las reuniones son todas positivas, el tema es el día a día, hay un buen proyecto pero después hay que sostenerlo y en el fútbol argentino eso es muy difícil”, apuntaron desde la mesa chica de Vélez respecto al cónclave que mantuvieron con los Mellizos, que no dirigen desde su última experiencia al frente de la selección de Paraguay en 2023. Se registraron algunos cambios en el cuerpo técnico: el preparador físico Javier Valdecantos permaneció en territorio guaraní para llevar adelante un proyecto con juveniles junto a otro histórico PF como Elvio Paolorosso. Por suparte, el otro auxiliar Ariel Pata Pereyra inició su camino como DT principal en Colón de Santa Fe. Es por eso que en estas horas se termina de definir quiénes serán los colaboradores de los hermanos.

Los estrategas platenses de 51 años iniciaron su carrera en Lanús, donde ganaron la Copa Sudamericana 2013. Tras una experiencia frustrada en Palermo de Italia, recalaron en Boca Juniors, donde alzaron dos títulos locales y perdieron la final de la Libertadores 2018 contra River en Madrid. Eso los eyectó a la MLS, liga en la que Guillermo se había retirado como futbolista del Columbus Crew, aunque arribaron a suelo norteamericano para comandar a Los Angeles Galaxy. En plena pandemia del coronavirus, fueron contratados por una selección paraguaya con pocas chances de clasificar al Mundial de Qatar, objetivo que no se cumplió.

En 2023 se originó su salida. A fines del año pasado, el por entonces candidato a presidente de Racing Diego Milito, campeón con la Academia junto a Gustavo Barros Schelotto en el Apertura 2001, los sondeó para cerciorarse de su disponibilidad en caso de que resultara electo como potenciales reemplazantes de Gustavo Costas.

Finalmente la directiva académica optó por la continuidad del reciente campeón de Sudamericana y Recopa, por lo que se truncó la posibilidad de retorno al fútbol argentino. Ahora, Vélez asomó como una opción potable y todo está a punto de concretarse. El Fortín recibirá este viernes a San Martín de San Juan (desde las 19, en el José Amalfitani) por la novena fecha del Torneo Apertura y contará con el entrenador de la Reserva, Marcelo Bravo, como técnico interino.