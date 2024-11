Guillermo Coria dejó de ser el capitán de la Selección Argentina de tenis

Tras las Finales de la Copa Davis, en las que el seleccionado cayó en cuartos de final, el Mago dio un paso al costado.

Cuando la Selección Argentina de tenis estaba en carrera, teniendo que enfrentar a Italia en los cuartos de final de la Copa Davis (con el diario del lunes, derrota por 2-1 para los albicelestes), Guillermo Coria había anticipado que lo más probable era que no siguiera en el cargo. Unos días después de la eliminación, el vaticinio se materializó: el Mago dejó de ser el capitán del seleccionado.

«Son 3 años que llevamos, seguramente lo vamos a hablar después de Málaga. Nuestra misión era dejar un equipo fortalecido y hoy dejamos un equipo sólido. Si me toca dar un paso al costado, que es probable, creo que cumplimos los objetivos», había dicho el ex N° 3 del mundo antes de enfrentar a la Italia de Sinner -en diálogo con BA Tennis-. Por lo que comunicó la Asociación Argentina de Tenis, esa desvinculación que veía probable se dio «de común acuerdo»luego de una reunión.

«Consideramos que su trabajo fue de menor a mayor, consolidando un grupo de jugadores jóvenes que le darán muchas alegrías al tenis argentino en los próximos años. Le deseamos el mayor de los éxitos y los invitamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestro deporte», comentó Agustín Calleri, presidente de la AAT.

Coria inició su trayecto a fines del 2021, atravesó algunos momentos ríspidos (un cruce con Horacio Zeballos, a quien no convocó cuando era el mejor doblista del mundo) y se marchó del seleccionado con un saldo negativo en sus enfrentamientos, con cinco triunfos y seis derrotas en 11 duelos.

El comunicado completo

de la AAT para

despedir a Coria

Luego de tres años al frente de la Selección Argentina de Tenis YPF, Guillermo Coria dejó este lunes su cargo como capitán. Fue una decisión de común acuerdo a partir de una reunión entre el ex N°3 del mundo y el Presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri.

El mandato de Coria había comenzado a fines de 2021 y culminó luego de la participación argentina en el Final 8 de Málaga, donde el equipo nacional cayó en cuartos de final ante el bicampeón Italia.

A fines de 2023, cuando vencieron los dos años de su contrato, El Mago y la dirigencia de la AAT habían acordado la extensión del ciclo una temporada más. En febrero de 2024, Argentina logró la clasificación a la fase de grupo de las Finales de la competencia luego de superar a Kazajistán, en Rosario.

En septiembre, el equipo logró en Manchester el punto más alto de la etapa de Coria como capitán, al finalizar en el segundo puesto del Grupo D derrotando al local, Gran Bretaña, y a Finlandia, el rival que le había impedido el pase a esa misma instancia en 2023. De esta manera, la Selección nacional se clasificaba por primera vez al Final 8 bajo su conducción.

La semana pasada, en Málaga, Argentina dio muestras de su madurez al dar batalla frente a los mejores del mundo, convirtiéndose en el único equipo en sacarle un punto a Italia, que luego vencería a Australia, en semifinales, y a Países Bajos, en la final, para retener el título de campeón.

“Estamos muy agradecidos tanto con Guillermo como con sus principales colaboradores, Leonardo Mayer y Martín García, por estos años al frente del equipo. Consideramos que su trabajo fue de menor a mayor, consolidando un grupo de jugadores jóvenes que le darán muchas alegrías al tenis argentino en los próximos años. Les deseamos el mayor de los éxitos y los invitamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestro deporte”, comentó Calleri.

A la espera del sorteo de la edición 2025 de la Copa Davis, que se realizará el lunes 2 de diciembre en horario a confirmar, la Asociación Argentina de Tenis comunicará en el corto plazo quién será el próximo capitán del equipo nacional.