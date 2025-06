Guillermo Evans: «Estamos pedaleando en el aire, no sabemos qué se quiere reformar»

Guillermo Evans, candidato a convencional constituyente por Nuevo País, advirtió sobre la pérdida del debate democrático en Formosa y la falta de información sobre la reforma constitucional impulsada por el oficialismo.

La costumbre de

debatir, en retirada

El candidato a convencional constituyente por el espacio Nuevo País, Guillermo Evans, cuestionó la falta de diálogo político real en la provincia de Formosa. En un reciente evento convocado por la Universidad Nacional de Formosa, destacó la necesidad de recuperar los espacios de deliberación: “Me sorprendió gratamente la convocatoria a debatir por parte de la UNaF. Lamentablemente hemos perdido la costumbre de deliberar y debatir en la provincia”.

Evans fue tajante al referirse al funcionamiento de los órganos legislativos provinciales:“Si uno va a la Cámara de Diputados, hay cualquier cosa menos debate. La gente ni siquiera sabe qué está ocurriendo. Para eso está ese nuevo cuerpo que se agregó a la boleta para elegir constituyentes, pero no sabemos ni para qué”.

“Conocí tiempos mejores”

El dirigente recordó con nostalgia una época en la que el respeto entre posturas distintas era parte esencial de la vida política formoseña.

“Conocí tiempos mucho mejores en ese sentido. Se debatía con respeto entre quienes pensaban distinto. Pero eso, lamentablemente, se perdió”.

Una reforma sin

proyecto a la vista

Uno de los puntos más polémicos es la reforma constitucional que impulsa el oficialismo, cuyo contenido aún no se ha dado a conocer públicamente. “Deberíamos conocer el proyecto que tiene el oficialismo, pero no lo conocemos. Estamos pedaleando en el aire. No se puede hablar de un proyecto constitucional si no se sabe cuál es el contenido”, dijo.

Evans remarcó que lo único que se sabe oficialmente es que se pretende reformar desde el artículo 1 hasta el 189 de la actual Constitución provincial. “Sabemos que en el medio está el artículo 132, que la Corte Suprema dijo que hay que reescribir. Pero del resto, ¿qué se quiere reformar? Realmente no lo sabemos”, aseguró.

Una convención sin

debate, ¿ya escrita?

Para el candidato, hay indicios de que el proceso constituyente podría ser una mera formalidad: “Debe existir el proyecto completo, pero no se comenta. Si llegamos así a una Convención Constituyente, va a durar media hora: nos entregan el diploma, nos ponen el proyecto en los pupitres y levantan la mano para aprobarlo. Todo indica que se quiere seguir trabajando como hasta ahora”.

Evans comparó esta forma de legislar con lo que ocurre en otros niveles del gobierno diciendo que “así se trabaja hoy en la Cámara de Diputados. En el Concejo Deliberante, en cambio, se trabaja mejor en ese aspecto”.

“Cambiar una Constitución

no es un acto menor”

El candidato fue contundente al señalar la gravedad de avanzar con una reforma constitucional sin un proceso abierto y participativo: “Normalmente se hacen enmiendas, pequeñas rectificaciones. Cambiar una Constitución entera es algo que sucede tras hechos revolucionarios”.

Y concluyó con una crítica directa al oficialismo: “Que alguien que está sentado hace 30 años ahora quiera convertirse en revolucionario y no diga qué va a hacer, es cuanto menos desconcertante”.