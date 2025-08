Guillermo Evans: «La expectativa que hay es de un debate autoritario»

En la antesala del inicio de la Asamblea Constituyente en Formosa, el Dr. Guillermo Evans, convencional constituyente por el partido Nuevo País, compartió sus impresiones y expectativas sobre lo que se avizora como un proceso fundamental para la provincia. En una entrevista exclusiva con el programa “Exprés En Radio FM VLU 88.5” del Grupo de Medios TVO, Evans se refirió a la sesión preparatoria convocada para este viernes y al panorama general que se presenta.

La previa de la asamblea: formalidades y pocas sorpresas

El Dr. Evans se mostró cauto respecto a la sesión preparatoria de este viernes, calificándola de “protocolar”. “No creo que haya sorpresas”, afirmó. La jornada servirá para que los convencionales se conozcan o saluden, y para definir la agenda de trabajo. Sin embargo, no se espera que se revelen detalles sobre proyectos o borradores de la nueva Carta Magna. “Sabremos por lo menos qué día va a sesionar y en qué horarios”, indicó Evans, dejando en claro que la incertidumbre sobre el contenido del debate se mantendrá hasta la primera reunión oficial.

Un debate con tintes “autoritarios” y el rol de la prensa

Una de las principales preocupaciones del convencional de Nuevo País radica en la dinámica que podría tomar la asamblea. Evans manifestó su temor de que el proceso sea “muy autoritario”, con una “bajada de línea” por parte del oficialismo. “No sé qué capacidad de debate pueden tener incluso la propia gente del oficialismo”, expresó, cuestionando el margen de acción que tendrán los representantes del partido gobernante.

En este contexto, el Dr. Evans resaltó la importancia del periodismo como contrapeso. Hizo hincapié en que Formosa, junto con Santa Fe, son los únicos lugares donde se está debatiendo una reforma constitucional a nivel nacional, lo que otorga a la prensa un rol crucial para “detectar los avasallamientos institucionales que en ambos casos pueda haber”. El convencional espera que la presencia periodística ejerza un control que permita un mejor desarrollo de los debates.

Formas y rigidez: la incertidumbre sobre el comportamiento oficialista

Al ser consultado sobre si las formas y el decoro se cuidarían más en la Asamblea Constituyente en comparación con la legislatura, Evans se mostró escéptico. Si bien consideró que el inicio no será “violento”, debido a la “frescura” de los actores, advirtió que el gobierno ya ha demostrado no importarle “mucho la percepción que tengamos todos del modo en el que se manejan”.

La preocupación radica en que, a medida que avance el proceso, las reglas se vuelvan “rígidas”, limitando el debate democrático. “Ojalá yo esté equivocado, que las reglas no sean rígidas, que haya un gran debate democrático, pero sinceramente no es lo que intuyo que va a ocurrir”, sentenció.

La oposición: unidad ante la adversidad

A pesar de las diferencias internas y la reciente separación de Nuevo País de la alianza electoral con el Frente Amplio, el Dr. Evans se mostró optimista sobre la capacidad de la oposición para trabajar en conjunto. “Se va a dar una muy buena relación en la oposición”, afirmó, confiando en que “nos va a unir más el espanto que el amor”.

Recordando su experiencia en la Constituyente de 1990, donde a pesar de las “heridas de guerra” de la campaña lograron formar un solo bloque, Evans enfatizó la importancia de la unidad para sumar fuerzas en la defensa de sus propuestas. Reconoció que habrá diferencias, lo cual es la “esencia de una constituyente”, pero subrayó la necesidad de exponerlas, argumentarlas y tomar decisiones que preserven “los derechos y la institucionalidad”.

Un proceso trascendental y la participación ciudadana

El Dr. Guillermo Evans reiteró la trascendencia de este proceso para el futuro inmediato de la provincia. Agradeció el espacio brindado por la radio y llamó a la participación de todos los ciudadanos. “Realmente creo que ese va a ser el control que necesitamos para poder trabajar mejor”, concluyó, enfatizando que la vigilancia ciudadana es fundamental para asegurar un debate justo y democrático en la Asamblea Constituyente.