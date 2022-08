Guillermo Francella le hizo un divertido reclamo en vivo a Florencia Peña: «Es de lo único que habla»

Compartir

El tan esperado estreno de la obra de Casados con hijos al teatro Gran Rex, que se producirá el 5 enero de 2023, está generando una expectativa acorde a lo que fue el fenómeno televisivo. Para ir palpitando esa buena noticia, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y Darío Lopilato asistieron este domingo a La peña de Morfi, que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio todos los domingos a partir de las 11.30 en la pantalla de Telefe.

La primera emisión de la sitcom fue hace 17 años y la química entre los actores están intactas, y quedó reflejado cuando Guillermo Francella mirando a cámara pidió para que le devuelvan la cuenta de Instagram a la actriz. “Había una cuenta de Moni Argento que tenía más seguidores que yo. Ahora no tengo Instagram…”, manifestó la conductora de La Put… Ama (América). “Mañana salgo con uno nuevo. Me cerraron el Instagram”, agregó.

“Se lo van a devolver. Un planito corto acá”, expresó Francella en la piel su personaje de Pepe Argento. “6 millones que se nos cayeron. ¡Por favor! Que vuelvan los 6 millones. Habla, habla y habla. ¡Es de lo único que habla!”, continuó diciendo el consagrado actor, dijo divertido por el cierre que tuvo la cuenta de la actriz que volverá a interpretar de Moni Argento.

Semanas atrás, Florencia Peña compartió en su cuenta de Twitter un video corto en el que se la ve junto a Guillermo Francella, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis recordando algunos de los clásicos diálogos con los que sus personajes despertaron las risas de multitudes.

Junto con emojis de máscaras de teatro y el hashtag #CasadosConHijos, Flor escribió: “Calentando los motores… ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era… Los Argento están de vuelta”.

En el video, primero se los ve a Peña y Francella dentro de un estudio de grabación y frente a un mismo micrófono. Ella, muy metida en el rol de Moni Argento y cantando a su modo. A su lado, Francella haciendo de Pepe, le apunta: “Muy bien, Moni. Cómo mejoraste, si seguís así vas a cantar en…”, comienza a decir, pero el actor se sale de papel por un segundo y se interrumpe. “Uy que boludo…”, dice ante un furcio, provocando un inevitable estallido de risa en Peña.

Después, a Guillermo se lo ve teniendo problemas con el cable del micrófono y sugiriéndole a un asistente que lo corte. La imagen corta y el escenario cambia. También se agregan Marcelo de Bellis (Dardo Fuseneco) y Darío Lopilato (Coqui Argento). Florencia, tentada por la risa, le cuenta a Marcelo: “Estamos por grabar el spot, recordando personajes”. “Estamos intactos, eh”, acota él. “Bueno, no tan intactos…”, repara Peña. “Digo vocalmente”, se corrige Marcelo. “¡Tocados pero no hundidos!”, celebra Flor en referencia al juego de la batalla naval.

“Y sí, Coqui ya está…”, apunta de Bellis y señala a Lopilato, quien se defiende. “No me sale el ‘papuchooo’”, dice en referencia a uno de sus latiguillos clásicos. “A ver, decí ‘papuchooo’”, le pide Florencia. Darío lo hace y recibe la inmediata aprobación de quien representa a Dardo. “Te sale, ¡lo hiciste igual!”, exclamó Marcelo y Lopilato festeja con un gritito, como si lo hiciera Coqui.

“A ver si me sale el ‘cafecito’ a mi”, dijo Florencia después, sobre una línea imborrable de Moni. Y también lo replica como antaño, cuando el programa se emitió allá por el 2005 y 2006, consiguiendo un éxito arrollador que hasta el día de hoy se recuerda.

Para cerrar, la cámara apunta hacia Guillermo Francella, para que haga una de las gracias de Pepe. Y se despacha con un insulto entre dientes, tan clásica del jefe de la familia Argento como del propio actor a lo largo de su trayectoria. Despierta las sonoras carcajadas de sus compañeros, mira a cámara y se despide con un beso que le tira a los fans del programa, que ya están listos por disfrutar de este regreso.

