Guillermo Francella se contagió de coronavirus: “Espero que me den el alta en un par de días”

Compartir

Linkedin Print

El actor de 66 años ya se había aplicado la primera dosis y se encontraba grabando una serie para una plataforma.

Según se pudo saber en las últimas horas, Guillermo Francella se contagió de coronavirus. El actor de 66 años ya se había aplicado la primera dosis de la vacuna y, afortunadamente, transita la enfermedad con síntomas leves. “Gracias por la preocupación pero estoy bien, ha sido muy leve todo y estoy esperando que en un par de días me den el alta para volver a trabajar”, dijo en exclusiva a Teleshow.

El ex Casados con Hijos estaba grabando la serie El encargado, para una plataforma de streaming y bajo la dirección y producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Mientras tanto, el rodaje continuará sin él. Según consignó Crónica esta mañana, se encuentra aislado. “Salvo los contactos estrechos, que han quedado aislados, todo está bien”, señalaron en el mencionado medio. El resto de los actores que forman parte del elenco se encuentran bien y Gastón Cocchiarale, aseguró a este sitio: “Guille está bien. Está vacunado así que con síntomas muy leves por suerte. Nosotros nos testeamos todo el tiempo por protocolo para poder trabajar con tranquilidad y simplemente ocurrió que le dio positivo”. Y agregó: “Yo por suerte estoy bien y mi testeo del fin de semana dio negativo”.

A fines de abril, el actor había grabado un spot pidiendo clases presenciales que dividió opiniones. “Sin educación, no hay futuro”, dijo en el video que realizó para la agrupación Padres Organizados, para pedir por las clases presenciales. Del clip participaron también otros famosos como Maru Botana, María Julia Olvián y Nequi Galotti, además de profesionales de la salud, diseñadores, emprendedores y la artista Marta Minujín, que pidió: “Sin clases no hay cultura”. De inmediato, el video que se viralizó, generó voces a favor y en contra.

“Me voy a dormir diciendo ‘aguante Francella’”, “Guillermo te adoro”, “Está Guillermo Francella, ya me convenció”, “Qué grande” y “Si Francella hace indignar a los kukas, más lo admiro. Y a mucha gente le va a pasar lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter a favor del video que se sorprendieron e hicieron especial hincapié en la participación del actor de El secreto de sus ojos, Casados con hijos y Bañeros II: la playa loca, entre otras ficciones.

De la vereda opuesta, las críticas no tardaron en llegar: “Cuando se muere tu papá, podés faltar a clases. Cuando estás enfermo, podés faltar a clases. Cuando estás muerto no hay clases. Sin clases no habrá escritores, actores, médicos, docentes ni inspectores de baldosas. Pero sin vida no hay nada Guillermo Francella”.

Compartir

Linkedin Print