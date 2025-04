Guillermo Francos dijo que le «encantó» que los supermercados rechacen subas de precios

En medio de la polémica por los aumentos de precios de los alimentos tras la salida del cepo y el nuevo esquema cambiario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó la negativa de los supermercados a convalidar las subas y aseguró que «el proceso de baja de la inflación no se puede frenar».

El jefe de los ministros se refirió al duro posicionamiento de la Asociación de Supermercados que, a través de un comunicado, informó que no aceptaba recibir las nuevas listas de precios de las empresas alimenticias con aumentos de entre 9 y 12%.

«Me encantó la reacción de los supermercados, me pareció muy positiva. No es que (Luis) Caputo esté negociando con los supermercados, los supermercados se plantaron. Saben que la gente no tiene poder de compra para comprar 9 o 12% más caro», destacó Francos en una entrevista con El Observador.

Francos dijo estar seguro de que «el programa» del Gobierno «va a funcionar porque se han solucionado los problemas básicos de la economía». Y agregó: «Se acabó el gasto, se consiguió el equilibrio, no hay emisión, y si se endeuda es con el Fondo, que no es una deuda sino reemplazar acreedor».

El funcionario, que este miércoles expuso durante horas en Diputados, insistió en su defensa de la gestión libertaria y puntualmente sobre el éxito del nuevo esquema cambiario y el camino hacia la baja de la inflación.

«Le decía a los diputados del kirchnerismo, ‘ustedes nos dejaron el dólar acá, alto, y nosotros lo vamos a dejar allá abajo, en el piso’. El proceso de la baja de la inflación no se puede frenar. No sé si estará en 3,5, 3, o 4,2, no creo que haya una variación abrupta, pero el proceso, la línea va a ser absolutamente la baja», apuntó.

Había sido el ministro de Economía, Luis Caputo, quien contó este miércoles que los supermercados más grandes habían rechazado la mercadería con listas de precios nuevas que entregaron Unilever y Molinos.

Fue el mismo Caputo quien este viernes destacó que Molinos «retrotrajo toda la suba de precios». El titular de la cartera económica lo definió como una «buena reacción» y volvió a destacar la «gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes».

Las nuevas listas aparecieron luego de la liberación del cepo y subía los precios en góndolas de bienes esenciales pese a la advertencia de Javier Milei del lunes a la noche, cuando cruzó a empresarios y comerciantes sobre el potencial impacto que tendría un traslado al consumidor de la devaluación del dólar oficial.

El dólar oficial, que en el primer día sin cepo registró un salto del 13% -aunque luego cerró un 11%-, el miércoles -último día hábil de una semana atravesada por las Pascuas- restó varias posiciones y así, después del pico de $ 1250, se muestra ahora en $ 1160.