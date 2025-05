Guillermo Francos dijo que»estuvo mal» la difusión del video de Macri con IA y apoyóla denuncia del PRO a la Justicia

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, aseguró este domingo que le pareció mal la difusión del video realizado con Inteligencia Artificial en el que se lo veía a Mauricio Macri anunciar la baja de la candidatura de Silvia Lospennato, e incluso apoyó la denuncia del PRO.

“Me parece que está mal que alguien haya utilizado, aparentemente, Inteligencia Artificial para hacer eso. Es una cosa que no corresponde. Además, que se haya hecho dentro de la veda electoral. Peor todavía. Creo que se han hecho denuncias judiciales”, aseguró Francos tras emitir su voto en la sede de la Universidad Católica (UCA) en Puerto Madero.

El funcionario aclaró que el video no fue difundido por cuentas oficiales del Gobierno y aseguró que no le consta que haya estado relacionado “con cuentas oficiales”, como acusó Mauricio Macri.

“Está mal, por supuesto, y me parece que está bien la denuncia”, insistió Francos en una conferencia de prensa improvisada después de sufragar. Sin embargo, aclaró que la situación que provocó un ida y vuelta tenso entre Mauricio Macri y Javier Milei no debería afectar el posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires.

“Son otros intereses los que se juegan. Una cosa es que me parezca mal lo que hicieran y otra que cuando se juegan intereses políticos más importantes no podemos ponernos de acuerdo”, explicó.

El escándalo se desató el sábado por la noche cuando en la red social X varias cuentas reconocidas de seguidores de Javier Milei difundieron un video en el que aparece un falso Mauricio Macri hecho con IA anunciando la baja de la candidatura de la diputada nacional Silvia Lospennato para las elecciones de este domingo.

La difusión del video provocó que tanto el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires como el fiscal Maximiliano Vence enviaran escritos a la empresa X Corp., con sede en California, Estados Unidos, para que elimine todos los rastros del video.

Cruces entre Milei y

Macri por el video

hecho con IA

Esta mañana, Macri apuntó contra Milei y dijo que fue “una cosa de loquitos”. Horas después, tras salir de votar en el barrio porteño de Almagro, el Presidente acusó al jefe del PRO de estar “muy llorón”.

“Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”, afirmó quien fuera presidente entre 2015 y 2019.

El exmandatario dijo que la difusión del video “rompe todas las reglas” y afirmó que “nunca una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, un intento de fraude digital en este caso”.