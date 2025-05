Guillermo Francos negó que Milei haya llamado a Carlos Rovira: «No tiene ni el teléfono»

Horas después de su contradicción con Javier Milei por el escándalo de Ficha Limpia, Guillermo Francos volvió a hablar sobre el fracaso del proyecto, que fue rechazado de forma sorpresiva en el Senado por un solo voto.

Ahora, el jefe de Gabinete negó que el Presidente haya llamado a Carlos Rovira, hombre fuerte de Misiones y jefe político de los dos legisladores que hicieron caer la ley. «No tiene ni el teléfono», aseguró Francos.

«No no, para nada, en absoluto», respondió Francos cuando le preguntaron si el Gobierno mandó a voltear Ficha Limpia. Fue en una entrevista radial que dio este viernes a la tarde en Rivadavia, en el programa de Jonatan Viale.

«Salen noticias que son ridículas, como la última, que vi hoy a la mañana. Una operación clara, que el Presidente le habría pedido a Rovira ‘No voten la ley’… Una absoluta mentira, el Presidente no tiene contacto con Rovira, ni siquiera tiene el teléfono», añadió Francos.

Y siguió dando detalles: «Se lo pregunté. ‘No hablo nunca con Rovira, no tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual eso es una falsedad total».

Atribuyó esa versión a «estos tiempos electorales», en referencia al agitado calendario de 2025 con comicios legislativos locales y nacionales. «Se hacen operaciones de todo tipo, ¿no?», expresó.

Rovira es el jefe político de Misiones. Dos senadores nacionales por esa provincia fueron los que quedaron en el centro de la polémica por haber votado en contra, a pesar de que en la previa se contaban entre los que apoyaban el proyecto e incluso habían anticipado que respaldarían la iniciativa, que impide la candidatura a cargos nacionales a personas con condena judicial en segunda instancia.

Los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce junto a Carlos Rovira, el mandamás de Misiones.Los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce junto a Carlos Rovira, el mandamás de Misiones.

«Lo pidió Javier Milei», fue la frase con la que Rovira blanqueó ante un grupo de dirigentes que el Presidente había pedido que los dos senadores de Misiones que responden a él cambiaran el sentido de su voto.

El vínculo de Rovira y Misiones con el Gobierno de Milei es directo. Sus legisladores nacionales en Diputados y el Senado fueron clave para apoyar las leyes que impulsó el oficialismo.

Dieron sus votos por la Ley Bases, los pliegos de los jueces de la Corte Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, se ausentaron cuando se votaba la investigación contra Milei por el caso $Libra y ratificaron el Mega DNU 70/2023.

Además, la provincia de Misiones fue la más beneficiado por los fondos discrecionales que envía el Gobierno nacional. Según datos oficiales recibió 16.000 millones de pesos entre 2024 y lo que va de 2025 de Aporte de Tesoro Nacional (ATN).

Por otro lado, Francos ya había salido a hablar de Ficha Limpia este viernes a la mañana.

«Yo personalmente chequeé con el presidente del bloque el día anterior y el día de la elección que estuvieran confirmados los 38 votos, y ahí estaban los votos. Algo por lo cual con el resultado en contra nos vimos absolutamente sorprendidos», dijo en Radio Mitre.

Fue una contradicción con la versión que sostuvo durante todo el jueves el Presidente. «No estaban los votos, y todo fue una operación mediática teñida de amarillo», sostuvo Milei por la mañana, en el Latam Economic Forum. Replicó ese mensaje en una extensa entrevista que les dio a sus influencers encabezado por el Gordo Dan.