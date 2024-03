Guillermo Moreno analizó la actualidad política y económica del país y destacó la figura del gobernador Gildo Insfrán

El exsecretario de Comercio de la Nación y presidente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, se refirió al desayuno que compartió junto al gobernador Gildo Insfrán y al líder del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, hace varios días en Buenos Aires.

Esto en el marco de la convocatoria que realizó Insfrán, como presidente del Congreso del Partido Justicialista, a una sesión ordinaria para el próximo 22 de marzo.

En este marco, el dirigente nacional valoró la actitud del gobernador formoseño y anticipó que el Congreso le aceptaría la licencia que solicitó el actual presidente del PJ, Alberto Fernández.

“El esquema es que los que tenemos otros partidos como Pichetto, Hugo Moyano, Adolfo Rodríguez Saá, las organizaciones sociales, nos encontremos en una confederación justicialista y pensemos en los mejores hombres. Mientras tanto que se vaya organizando el movimiento con sus mejores ramas y vamos haciendo el plan de Gobierno”, subrayó.

Avanzó en señalar como “muy importante la convocatoria de Insfrán” al acentuar que “el Gobernador es un hombre muy querido por el Peronismo de todo el país”.

Comentó que lo vio trabajar en congresos partidarios y ganarse el respeto de los presentes, algo muy importante para quien conduce.

Presidente

Al analizar la situación política del país y las medidas económicas tomadas por el presidente Javier Milei, consideró que “están destruyendo el aparato productivo a partir de que ha impedido que se pueda ahorrar en el país. Es algo disparatado lo que están haciendo”.

Afirmó que “estamos frente a un presidente anarcocapitalista que en eso le tengo que dar la derecha a (Mauricio) Macri, porque nosotros lo venimos diciendo hace tiempo: es él, la hermana y las redes sociales, fue un hallazgo comunicacional el de Macri, pero no se puede gobernar con dos hermanos y las redes”.

Consideró que “este muchacho es anarcocapitalista y tiene un gabinete que no lo entiende, porque no hay nadie anarcocapitalista en la Argentina. Eran dos y se pelearon. El otro es (Diego) Giacomini”.

Se mostró contrariado con la decisión del presidente Milei de desentenderse de un decreto que firmó a finales de febrero y que otorga a los miembros del Poder Ejecutivo un incremento salarial del 48%.

Dijo que definitivamente el titular del Ejecutivo no controla el saldo de su cuenta corriente, por lo que menos se ocupará de las cuentas del país.

Precisó además que el Presidente tiene una secretaria legal y técnica (su hermana Karina Milei) que es quien le acerca los decretos para firmar y lo pone al tanto sobre el contenido, por lo que tiró por tierra que haya desconocido lo que firmaba.

Y se ocupó también del ministro de Economía, Luis Caputo, de quien dijo que “viene del mundo de las cuevas” y desconoce sobre el trabajo en serio de una empresa que debe pagar salarios. “No tiene idea, nunca trabajó ahí, no sabe cómo se hace un remito, es una cueva donde trabajó, qué puede haber aprendido”, cuestionó.