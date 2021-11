Guillermo Ortelli anunció su retiro del Turismo Carretera

Compartir

El siete veces campeón de TC, Guillermo Ortelli, brindó una conferencia de prensa para confirmar que correrá por última vez el 5 de diciembre. Será homenajeado.

Al mundo del automovilismo se le piantó un lagrimón cuando el heptacampeón de TC, Guillermo Ortelli, anunció desde el edificio central de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) que dejará las pistas tras 400 carreras y una extraordinaria trayectoria de casi 28 temporadas.

Uno de los pilotos más importantes e ídolo de Chevrolet brindó una conferencia de prensa desde la sede de Caballito y contó que «era el momento en el que tenía que dejar», aunque remarcó que no fue por los últimos resultados que no lo acompañaron.

«Sentí que era el momento que tenía que dejar. Me escuché a mí mismo. Y no pasa por los malos resultados. Sentí que era el momento de decir adiós», sostuvo el bonaerense de 48 años, que luego agregó: «Me voy con la conciencia tranquila, en paz. Hice lo que me gustaba y siempre fue mi pasión».

Además, expresó: «Me tocó ganar un campeonato más que mi ídolo Juan María Traverso y me siento un afortunado por todo lo que pude lograr. Siempre tuve al lado a gente que me hizo más fáciles las cosas».

La última carrera de Ortelli será el 5 de diciembre en el Villicum de San Juan y su homenaje, según anticipó el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, se llevará a cabo en la cuarta carrera del campeonato 2022, en Toay, La Pampa.

Guillermo Ortelli, desde su debut en la categoría en 1996, ganó siete campeonatos de TC (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y triunfó en 54 competencias, entre 32 de TC, 13 de Top Race (fue campeón en 2001 y 2006), 9 de TC2000, y 1 de TN.

De esta manera, después de Juan Gálvez, que ganó 9 títulos, Ortelli se convirtió en el segundo máximo ganador con 7 coronas, por encima de pilotos como el «Flaco» Traverso con 6, Oscar Gálvez con 5, más Dante Emiliozzi y Agustin Canapino, ambos con 4.

